Ocho palestinos mueren de hambre en Gaza en un nuevo día marcado por la escasez
Con estos, ya son 289 las víctimas mortales por desnutrición y falta de agua desde octubre, 115 de ellas niños.
La hambruna en Gaza sigue cobrándose vidas de forma diaria. Este sábado, ocho palestinos (entre ellos un niño) han muerto por falta de agua y alimentos, según ha informado este domingo el Ministerio de Sanidad del enclave. El viernes habían fallecido otras ocho personas por la misma causa, entre ellas dos bebés.
Estas cifras elevan a 289 el número de muertes por hambre desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023. La situación se ha recrudecido especialmente en los últimos meses, a medida que el bloqueo impuesto por Israel ha limitado la entrada de suministros básicos.
Naciones Unidas ya declaró oficialmente el viernes la situación de hambruna en el territorio, advirtiendo de que uno de cada tres niños sufre desnutrición aguda. Las organizaciones humanitarias alertan de que la crisis se expande y que el acceso a la ayuda sigue siendo caótico y peligroso.
Ataques en Gaza
Al menos ocho personas han fallecido desde la madrugada de este domingo en distintos ataques israelíes en Gaza, la mitad de ellas mientras trataban de conseguir ayuda humanitaria.
Según el recuento oficial, ya son más de 62.600 palestinos los que han muerto desde el inicio de la guerra, aunque advierten de que aún hay víctimas bajo los escombros.
Víctimas del sábado
El sábado fue una de las jornadas más letales de la ofensiva israelí, con al menos 64 muertos en toda la Franja. Entre ellos había 19 personas que esperaban un reparto de alimentos en un contexto de escasez extrema, y 17 que murieron en un bombardeo contra tiendas de campaña en Jan Yunis, incluidos seis niños de entre seis meses y 13 años.
Israel prosigue sus bombardeos desoyendo a la ONU
Los bombardeos siguen asediando la Franja, mientras los hospitales operan al límite y bajo la declaración oficial de hambruna, que en las últimas horas ha matado a otras ocho personas.
Médicos sin Fronteras: “Los pacientes en Gaza eran sacos de huesos, particularmente los niños”
Raúl Incertis, médico anestesista de la ONG, acaba de volver de Gaza, y ha denunciado la situación que se vive allí, donde recibían en los centros médicos a muchos "civiles mutilados, particularmente mujeres y niños, disparados a propósito mientras cogían comida". Asegura que Israel ha hecho de Gaza "un lugar inhabitable, postapocalíptico".
Claves de la declaración de la ONU de la hambruna en Gaza
Las más de doscientas muertes por inanición registradas en las últimas semanas son la evidencia de una situación causada por el bloqueo del Gobierno israelí a la casi totalidad de la ayuda alimentaria y de otros suministros básicos, desde principios de marzo. Sin embargo, para que la ONU llegue a declarar oficialmente una situación de hambruna deben cumplirse una serie de condiciones.