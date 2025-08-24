Guardar
Ocho palestinos mueren de hambre en Gaza en un nuevo día marcado por la escasez

Con estos, ya son 289 las víctimas mortales por desnutrición y falta de agua desde octubre, 115 de ellas niños.

Desplazados de Gaza esperando para recibir alimentos por la hambruna
Niños en Gaza piden comida en un puesto de ayuda humanitaria. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Zortzi palestinar gosez hil dira Gazan, eskasiak markatutako egun berri batean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La hambruna en Gaza sigue cobrándose vidas de forma diaria. Este sábado, ocho palestinos (entre ellos un niño) han muerto por falta de agua y alimentos, según ha informado este domingo el Ministerio de Sanidad del enclave. El viernes habían fallecido otras ocho personas por la misma causa, entre ellas dos bebés.

Estas cifras elevan a 289 el número de muertes por hambre desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023. La situación se ha recrudecido especialmente en los últimos meses, a medida que el bloqueo impuesto por Israel ha limitado la entrada de suministros básicos.

Naciones Unidas ya declaró oficialmente el viernes la situación de hambruna en el territorio, advirtiendo de que uno de cada tres niños sufre desnutrición aguda. Las organizaciones humanitarias alertan de que la crisis se expande y que el acceso a la ayuda sigue siendo caótico y peligroso.

Ataques en Gaza

Al menos ocho personas han fallecido desde la madrugada de este domingo en distintos ataques israelíes en Gaza, la mitad de ellas mientras trataban de conseguir ayuda humanitaria.

Según el recuento oficial, ya son más de 62.600 palestinos los que han muerto desde el inicio de la guerra, aunque advierten de que aún hay víctimas bajo los escombros.

Víctimas del sábado

El sábado fue una de las jornadas más letales de la ofensiva israelí, con al menos 64 muertos en toda la Franja. Entre ellos había 19 personas que esperaban un reparto de alimentos en un contexto de escasez extrema, y 17 que murieron en un bombardeo contra tiendas de campaña en Jan Yunis, incluidos seis niños de entre seis meses y 13 años.

Familiares de rehenes instan a Netanyahu a aceptar la propuesta de alto el fuego avalada por Hamás
Palestina Hambre Onu Organización Naciones Unidas Niños Israel Oriente Próximo Internacional Franja de Gaza

