Israelgo Armadako buruak su-eten akordioa "berehala onartzeko" eskatu dio Netanyahuri
Zamirrek uste du Gaza hiriko operazioak arriskuan jartzen dituela bizirik jarraitzen dutela uste duten 20 bahituak, eta bahituen senideen aldarrikapenarekin bat egiten du.
Eyal Zamir Israelgo Armadako buruzagiak bat egin du igande honetan Israelgo kaleetan zabaldutako aldarrikapenarekin eta "mahai gainean akordio bat dagoela eta onartu egin behar dela" esan du. Benjamin Netanyahu lehen ministroari bahituak askatzea ahalbidetuko lukeen itunari argi berdea emateko eskatu dio, Hamas Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduak dagoeneko onartu baitu.
Zamirrek Haifako itsas basera egindako bisitan egin ditu adierazpenok, eta Israelgo Armadak duela egun batzuk Gaza hiria hartzeko iragarritako 'Gedeonen Gurdiak 2' operazioaren helburuak bete dituztela azaldu du. Operazio horixe bera ere kritikatu zuen buruzagi militarrak, bahitutako 20 pertsonak arriskuan jartzen dituela esanez.
Bere ustez Armadak jada sortu ditu "bahituak askatzeko baldintzak". "Orain Netanyahuren esku dago", adierazi du Canal 13 telebista kate israeldarraren aurrean.
Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak Gazako hiri osoa suntsitzeko mehatxua egin zuen joan den ostiralean, Hamasek ez baditu bere gobernuaren baldintzak onartzen su-eten baterako. Talde islamistak eta eskualdeko herrialdeek, Egiptok barne, gogor kritikatu dute neurri hori, eta talde palestinarrarekin akordio batera iristeko aukerak zapuztea leporatu diote Israeli. 'Gedeonen gurdiak II' izeneko operaziorako, Israelgo Armadak 60.000 erreserbista inguru jarriko ditu hirian.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Gutxienez 14 pertsona hil dira, tartean lau kazetari, Israelek Gazako Nasser ospitaleari egindako erasoan
Hildakoak eta zaurituak erreskatatzera zihoazen anbulantziak jo ditu erasoetako batek.
Zortzi palestinar gosez hil dira Gazan, eskasiak markatutako beste egun batean
Horiek ere zenbatuta, 289 dira urritik desnutrizioak eta ur faltak eragindako hildakoak, 115 haur tartean. Gainera, gutxienez 45 pertsona hil dira azken orduetan Israelek egindako erasoetan.
Katrina: 20 urte AEBko hurakanik hilgarrienetako batetik
Bi hamarkada dira Katrina hurakanak AEBko hego-ekialdea jo zuenetik. 2.000 hildako eta milaka milioi dolarretako galera materialak utzi zituen zortzi egunez hainbat herrialde zeharkatzean. New Orleansen eragin zuen sarraskirik handiena.
Ukrainak bake seguru eta justua aldarrikatu du Independentziaren Eguneko mezuan
"Munduko bigarren armadarik onenari" aurre egin izana txalotu du Zelenskik, eta EBk eta Trumpek ere zoriondu egin dute.
Su-eten proposamena onartzeko eskatu diote bahituen senideek Netanyahuri
Gazako Zerrendan bahituta dauden israeldarren senideek deituta, manifestazio jendetsua egin dute berriro Benjamin Netanyahu lehen ministroaren aurka, eta Hamasek ontzat eman duen su-etenerako akordioa onartzeko eskatu diote.
Hawaiiko Kilauea sumendia berriro esnatu da
Hawaiiko Kilauea sumendiaren erupzioak kezka piztu du, laba jaurtitzen hasi baita berriro. Labak altuera handia hartu du eta gailurreko kraterraren sekzio batean zabaldu da. Abendutik izandako 31. erupzioa da honakoa, eta Kilauea munduko sumendi aktiboenetako bat bihurtu da horrela.
Israelek bonbardaketekin jarraitu du, NBEri entzungor eginez
Bonbardaketek Zerrenda jotzen jarraitzen dute, ospitaleak gainezka dauden bitartean, eta guztia, ONUk gosete egoera deklaratu ostean.
Mugarik Gabeko Medikuak: "Gazako pazienteak hezur eta azal ziren, bereziki haurrak"
Raul Incertis gobernuz kanpoko erakundeko mediku anestesista Gazatik itzuli berri da, eta bertan bizi duten egoera salatu du; izan ere, zentro medikoetan "zauritutako zibil asko jasotzen zituzten, bereziki emakumeak eta haurrak, janaria hartzen ari zirela tirokatuak". Medikuak esan du Israelek ezinezko egin duela Gazan bizitzea, eremu "postapokaliptiko" bihurtu duelako.
Txinan gero eta komunitate gehiago daude emakumeentzat bakarrik
Txinan goraldian daude elkarrekin bizitzea erabakitzen duten emakumeen komunitateak, familia tradizional bat eraiki beharrean. Beren burua zaintzeko libre bizitzea aldarrikatzen dute emakume horiek.