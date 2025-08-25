GAZA, ERASOPEAN

Israelgo Armadako buruak su-eten akordioa "berehala onartzeko" eskatu dio Netanyahuri

Zamirrek uste du Gaza hiriko operazioak arriskuan jartzen dituela bizirik jarraitzen dutela uste duten 20 bahituak, eta bahituen senideen aldarrikapenarekin bat egiten du.

JERUSALÉN (ISRAEL), 24/08/2025.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, atiende desde Jerusalén a los bombardeos del Ejército israelí a un complejo militar, dos plantas eléctricas y un almacén de combustible este domingo en Saná, la capital de Yemen, supuestamente utilizados para "actividades militares" por los rebeldes hutíes, que controlan la ciudad. En la foto, junto al ministro israelí de Defensa, Israel Katz (i), y el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir (d). EFE/IDF SÓLO USO EDITORIAL, PERMITIDO SU USO SÓLO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Katz, Netanyahu eta Zamir, atzo. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Eyal Zamir Israelgo Armadako buruzagiak bat egin du igande honetan Israelgo kaleetan zabaldutako aldarrikapenarekin eta "mahai gainean akordio bat dagoela eta onartu egin behar dela" esan du. Benjamin Netanyahu lehen ministroari bahituak askatzea ahalbidetuko lukeen itunari argi berdea emateko eskatu dio, Hamas Erresistentzia Islamikoaren Mugimenduak dagoeneko onartu baitu.

Zamirrek Haifako itsas basera egindako bisitan egin ditu adierazpenok, eta Israelgo Armadak duela egun batzuk Gaza hiria hartzeko iragarritako 'Gedeonen Gurdiak 2' operazioaren helburuak bete dituztela azaldu du. Operazio horixe bera ere kritikatu zuen buruzagi militarrak, bahitutako 20 pertsonak arriskuan jartzen dituela esanez.
   
Bere ustez Armadak jada sortu ditu "bahituak askatzeko baldintzak". "Orain Netanyahuren esku dago", adierazi du Canal 13 telebista kate israeldarraren aurrean.
   
Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak Gazako hiri osoa suntsitzeko mehatxua egin zuen joan den ostiralean, Hamasek ez baditu bere gobernuaren baldintzak onartzen su-eten baterako. Talde islamistak eta eskualdeko herrialdeek, Egiptok barne, gogor kritikatu dute neurri hori, eta talde palestinarrarekin akordio batera iristeko aukerak zapuztea leporatu diote Israeli. 'Gedeonen gurdiak II' izeneko operaziorako, Israelgo Armadak 60.000 erreserbista inguru jarriko ditu hirian. 

