El jefe del Ejército israelí insta a Netanyahu a "aceptar ya" el acuerdo de alto el fuego con Hamás

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, se ha sumado este domingo a parte de la sociedad israelí al afirmar que "hay un acuerdo sobre la mesa y hay que aceptarlo ya", instando así al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, a que dé luz verde a un pacto que permitiría la liberación de rehenes y al que ya ha accedido el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).



Zamir ha hecho estas declaraciones durante una visita a la base naval de Haifa, en el norte del país, desde donde ha defendido además que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han cumplido con los objetivos de la operación 'Carros de Gedeón 2' anunciada hace días para tomar la ciudad de Gaza, una decisión que él mismo rechazó asegurando que pone en peligro a los 20 secuestrados que se estima que permanecen vivos del total de 50 en el enclave.



En este sentido, ha asegurado que como resultado de esta incursión, las tropas israelíes han "creado las condiciones para la liberación de los rehenes". "Ahora está en manos de Netanyahu", ha afirmado durante la visita de la que se ha hecho eco la cadena de televisión israelí Canal 13.



El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó el pasado viernes con destruir toda la ciudad de Gaza si Hamás no acepta las condiciones de su gobierno para una tregua, una medida duramente criticada por el grupo así como por países de la región, incluido Egipto, que ha acusado a Israel de frustrar las posibilidades de llegar a un acuerdo con el grupo palestino. Para su operación, bautizada 'Carros de Gedeón II', el Ejército israelí prevé desplegar a unos 60.000 reservistas en la ciudad.