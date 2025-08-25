Al menos 14 personas, entre ellas 4 periodistas, han muerto este lunes en el ataque israelí al hospital Nasser, en el sur de Gaza, según los últimos datos de este centro sanitario y del Ministerio de Sanidad de la franja de Gaza.

Además, al menos un rescatista de la Defensa Civil, el bombero Imad Abdul Hakim al-Shaer, ha muerto en el ataque, que se ha saldado con siete heridos más entre el personal sanitario.

El ataque se ha producido esta mañana. El hospital ha recibido al menos dos ataques, uno de los cuales ha golpeado de lleno a un grupo de periodistas. Los periodistas fallecidos son Hossam Al Masri, que trabajaba como independiente para la agencia de noticias Reuters; Mohamed Salama, cámara de la cadena Al Jazeera; Mariam Abu Daqqa, que trabajaba como independiente para agencias de noticias internacionales y televisiones; y Moaz Abu Taha, periodista de la cadena estadounidense NBC.

Según los últimos datos del Gobierno de Gaza, Israel ha matado al menos a 244 periodistas desde que inició su ofensiva en octubre de 2023.

Reuters dice, además, que otro fotógrafo, Hatem Khaled, ha resultado herido.

"El primer ataque ha tenido como objetivo la cuarta planta del Centro de Salud Nasser y el segundo, ambulancias que han llegado a rescatar a los heridos y muertos", según ha informado el Ministerio de Sanidad de los Gaza.

El Ejército israelí ha declarado que investiga los hechos.