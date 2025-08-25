Al menos 14 muertos, entre ellos cuatro periodistas, en el ataque israelí al hospital Nasser de Gaza
Uno de los ataques ha golpeado a ambulancias que se disponían a rescatar a muertos y heridos.
Al menos 14 personas, entre ellas 4 periodistas, han muerto este lunes en el ataque israelí al hospital Nasser, en el sur de Gaza, según los últimos datos de este centro sanitario y del Ministerio de Sanidad de la franja de Gaza.
Además, al menos un rescatista de la Defensa Civil, el bombero Imad Abdul Hakim al-Shaer, ha muerto en el ataque, que se ha saldado con siete heridos más entre el personal sanitario.
El ataque se ha producido esta mañana. El hospital ha recibido al menos dos ataques, uno de los cuales ha golpeado de lleno a un grupo de periodistas. Los periodistas fallecidos son Hossam Al Masri, que trabajaba como independiente para la agencia de noticias Reuters; Mohamed Salama, cámara de la cadena Al Jazeera; Mariam Abu Daqqa, que trabajaba como independiente para agencias de noticias internacionales y televisiones; y Moaz Abu Taha, periodista de la cadena estadounidense NBC.
Según los últimos datos del Gobierno de Gaza, Israel ha matado al menos a 244 periodistas desde que inició su ofensiva en octubre de 2023.
Reuters dice, además, que otro fotógrafo, Hatem Khaled, ha resultado herido.
"El primer ataque ha tenido como objetivo la cuarta planta del Centro de Salud Nasser y el segundo, ambulancias que han llegado a rescatar a los heridos y muertos", según ha informado el Ministerio de Sanidad de los Gaza.
El Ejército israelí ha declarado que investiga los hechos.
El punto atacado por un dron israelí, el último descansillo de una escalera de incendios, era usado habitualmente por periodistas de medios internacionales para hacer retransmisiones en vivo, ha informado EFE citando colegas periodistas.
Los periodistas acudían a ese lugar para poder tener una buena vista hacia el este de la localidad de Jan Yunis y porque la conexión eléctrica y de internet era buena.
El hospital Nasser está considerado por Israel como una "zona roja", por lo que el trabajo de estos periodistas es uno de los más arriesgados en Gaza.
Los cuatro periodistas asesinados vivían dentro de su complejo en tiendas de campaña, y solían mantenerse juntos para trabajar con más seguridad.
El pasado 10 de agosto, otro ataque israelí contra la tienda en la que vivían junto al hospital Al Shifa (norte) se llevó la vida de otros seis periodistas, cinco de ellos trabajadores de Al Jazeera.
En mayo, Reporteros Sin Fronteras pidió a la Corte Penal Internacional que los periodistas palestinos puedan comparecer como víctimas, y no solo como testigos, en su investigación para determinar si Israel ha cometido crímenes de guerra durante su ofensiva contra la Franja de Gaza.
