Un helicóptero se estrella en un estanque en Francia durante la maniobra de reabastecimiento

Accidente de helicóptero
18:00 - 20:00
Momento del accidente. Foto: Reuters.
Euskaraz irakurri: Helikoptero bat urmael batean erori da Frantzian, ura hartzen ari zela

Última actualización

El accidente ha ocurrido en  la localidad de Rosporden, en el departamento de Finistère. El helicóptero participaba en las labores de extinción de un incendio cuando, al realizar la maniobra de reabastecimiento en un estanque, ha comenzado a girar y ha terminado impactando contra el agua. Afortunadamente, los dos ocupantes de la nave han resultado ilesos.


