Helikoptero bat urmael batean erori da Frantzian, sute bat itzaltzeko ura hartzen ari zenean

18:00 - 20:00
Istripuaren unea. Argazkia: Reuters.

Istripua Rosporden herrian gertatu da, Frantziako Finistere departamentuan, sute bat itzaltzeko lanetan ari zen helikoptero bat ura kargatzera joan denean. Maniobra egiten ari zela biraka hasi da eta azkenean uretara erori da. Zorionez, bi bidaiariak onik atera dira.

Frantzia Hegazkin istripuak Suteak Munduko albisteak

