Israel alega que “había una cámara de Hamás” en el hospital de Gaza donde mató a 20 personas, entre ellas 5 periodistas

El Ejército israelí ha presentado una “investigación inicial” sobre lo sucedido el lunes. Sin embargo, no ha ofrecido ninguna evidencia para demostrar su defensa.
26 August 2025, Palestinian Territories, Khan Younis: Palestinians carry the body of a journalist who was killed in an Israeli strike on Nasser Hospital in Khan Younis. Gaza's civil defence agency said five journalists were killed among at least 20 other people. Photo: Abed Rahim Khatib/dpa - ATTENTION: graphic content 25/8/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Palestinos portan el cadáver de un periodista asesinado en el bombardeo contra el hospital. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Israelek argudiatu du "Hamasen kamera bat" zegoela Gazako ospitalean, eta 20 pertsona hil zituela, tartean 5 kazetari
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ejército israelí ha publicado este martes lo que ha denominado como una primera "investigación inicial" sobre el ataque doble contra el Hospital Nasser, en el sur de Gaza, en el que 20 personas fueron asesinadas, entre ellas cinco periodistas, y alega que las tropas habían encontrado una "cámara colocada por Hamás" en la zona del hospital, “para observar la actividad de las tropas y dirigir actividades terroristas contra ellas”. Sin embargo, no ha ofrecido ninguna evidencia.

Preguntado por EFE, un portavoz castrense asegura no poder explicar si el Ejército quiere decir que un miliciano de Hamás había supuestamente dejado una cámara en el edificio e huido, o si acusa al camarógrafo de la agencia británica Reuters, asesinado en el ataque, de pertenecer a los islamistas.

CIUDAD DE GAZA (GAZA Y CISJORDANIA), 25/08/2025.- El número de periodistas asesinados este lunes en el bombardeo israelí contra el Hospital Nasser, en el sur de Gaza, aumentó a cinco, después de que un reportero independiente, que trabajaba para diferentes medios, sucumbiera a sus heridas. EFE/ Ahmad Awad
18:00 - 20:00

El camarógrafo Hussam al Masri, un contratista de Reuters, murió este lunes en el ataque contra las escaleras de la última planta del Hospital Nasser, desde donde estaba retransmitiendo en vivo. En un segundo bombardeo, Israel mató a otros periodistas y rescatistas que habían acudido a socorrerlo.

Además, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, ha dicho que seis de los que murieron el lunes, todos hombres, “eran milicianos de Hamás o de la Yihad”, de nuevo sin ofrecer ninguna prueba al respecto.

El ataque fue un bombardeo en dos fases, conocido como 'doble golpe', una técnica ilegal según el derecho internacional, ya que busca causar víctimas entre el personal civil que acude a evacuar y rescatar a las posibles víctimas de un primer bombardeo.

Franja de Gaza Israel Palestina Benjamín Netanyahu Internacional

