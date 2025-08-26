Israel alega que “había una cámara de Hamás” en el hospital de Gaza donde mató a 20 personas, entre ellas 5 periodistas

El camarógrafo Hussam al Masri, un contratista de Reuters, murió este lunes en el ataque contra las escaleras de la última planta del Hospital Nasser, desde donde estaba retransmitiendo en vivo. En un segundo bombardeo, Israel mató a otros periodistas y rescatistas que habían acudido a socorrerlo.

Además, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, ha dicho que seis de los que murieron el lunes, todos hombres, “eran milicianos de Hamás o de la Yihad”, de nuevo sin ofrecer ninguna prueba al respecto.

El ataque fue un bombardeo en dos fases, conocido como 'doble golpe', una técnica ilegal según el derecho internacional, ya que busca causar víctimas entre el personal civil que acude a evacuar y rescatar a las posibles víctimas de un primer bombardeo.