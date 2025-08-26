Israel alega que “había una cámara de Hamás” en el hospital de Gaza donde mató a 20 personas, entre ellas 5 periodistas
El Ejército israelí ha publicado este martes lo que ha denominado como una primera "investigación inicial" sobre el ataque doble contra el Hospital Nasser, en el sur de Gaza, en el que 20 personas fueron asesinadas, entre ellas cinco periodistas, y alega que las tropas habían encontrado una "cámara colocada por Hamás" en la zona del hospital, “para observar la actividad de las tropas y dirigir actividades terroristas contra ellas”. Sin embargo, no ha ofrecido ninguna evidencia.
Preguntado por EFE, un portavoz castrense asegura no poder explicar si el Ejército quiere decir que un miliciano de Hamás había supuestamente dejado una cámara en el edificio e huido, o si acusa al camarógrafo de la agencia británica Reuters, asesinado en el ataque, de pertenecer a los islamistas.
El camarógrafo Hussam al Masri, un contratista de Reuters, murió este lunes en el ataque contra las escaleras de la última planta del Hospital Nasser, desde donde estaba retransmitiendo en vivo. En un segundo bombardeo, Israel mató a otros periodistas y rescatistas que habían acudido a socorrerlo.
Además, el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, ha dicho que seis de los que murieron el lunes, todos hombres, “eran milicianos de Hamás o de la Yihad”, de nuevo sin ofrecer ninguna prueba al respecto.
El ataque fue un bombardeo en dos fases, conocido como 'doble golpe', una técnica ilegal según el derecho internacional, ya que busca causar víctimas entre el personal civil que acude a evacuar y rescatar a las posibles víctimas de un primer bombardeo.
