Israelen okupazioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Astelehenean bonbardatu zuen Gazako ospitalean “Hamasen kamera bat” zegoela argudiatu du Israelek

Israelgo Armadak "hasierako ikerketa" bat aurkeztu du astelehenean gertatutakoaren inguruan, baina ez du ebidentziarik eskaini bere defentsa frogatzeko. Erasoetan, 20 pertsona hil zituzten, tartean bost kazetari.

Palestinarrek ospitalearen aurkako bonbardaketan hildako kazetari baten gorpua eramaten. Argazkia: Europa Press

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gaza hegoaldeko Nasser Ospitalearen aurkako eraso bikoitzari buruzko lehen "hasierako ikerketa" bat bezala deitu duena argitaratu du Israelgo Armadak astearte honetan. 20 pertsona hil zituzten erasootan, tartean bost kazetari, eta Israelek argudiatu du tropek "Hamasek jarritako kamera" bat aurkitu zutela ospitalearen inguruan, "tropen jarduera behatzeko eta jarduera terroristak zuzentzeko". Hala ere, ez du ebidentziarik eskaini.

EFE albiste agentziak galdetuta, soldaduen bozeramaile batek esan du ezin duela argitu Armadak esan nahi duen Hamaseko miliziano batek ustez kamera bat utzi zuela eraikinean eta ihes egin zuela, edo erasoan hildako Reuters agentzia britainiarreko kameralariari islamisten kide izatea leporatzen dion.

CIUDAD DE GAZA (GAZA Y CISJORDANIA), 25/08/2025.- El número de periodistas asesinados este lunes en el bombardeo israelí contra el Hospital Nasser, en el sur de Gaza, aumentó a cinco, después de que un reportero independiente, que trabajaba para diferentes medios, sucumbiera a sus heridas. EFE/ Ahmad Awad
18:00 - 20:00

Hussam al Masri kameralaria, Reuterseko kontratista bat, hil zen astelehen honetan, zuzenean grabatzen ari zela Nasser ospitaleko azken solairuko eskaileren aurkako erasoan. Bigarren bonbardaketa batean, Israelek beste kazetari eta erreskatatzaile batzuk hil zituen.

Gainera, Eyal Zamir Armadako Estatu Nagusiko buruak esan duenez, astelehenean hil zirenetako sei, guztiak gizonak, "Hamaseko edo Jihadeko milizianoak ziren", baina ez dute horren inguruko frogarik eman.

Erasoa bi faseko bonbardaketa bat izan zen, 'kolpe bikoitza' izenekoa, nazioarteko zuzenbidearen arabera legez kanpoko teknika bat, lehen bonbardaketa baten biktima posibleak ebakuatzera eta erreskatatzera joaten diren zibilen artean biktimak eragitea bilatzen baitu.

Gazako Zerrenda Israel Palestina Benjamin Netanyahu Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Mikel Ayestaran
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mikel Ayestaran: "Ez dago itxaropen handirik bahituak askatzeko negoziazioen inguruan"

Israelgo Segurtasun Kontseiluaren gaurko bileran bi gai nagusi izango dituzte mahai gainean: Gazako hiriaren inbasioa eta bahituak askatzeko negoziazioak. Nahiz eta Hamasek bitartekarien azken proposamena onartu, Netanyahuk baldintzak aldatu ditu eta bahitu guztiak batera askatzea eta Hamas armagabetzea eskatzen ditu. Familiek badakite euren azken aukera dela, eta hainbat protesta deitu dituzte gaurko.

Gehiago kargatu