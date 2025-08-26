Astelehenean bonbardatu zuen Gazako ospitalean “Hamasen kamera bat” zegoela argudiatu du Israelek
Israelgo Armadak "hasierako ikerketa" bat aurkeztu du astelehenean gertatutakoaren inguruan, baina ez du ebidentziarik eskaini bere defentsa frogatzeko. Erasoetan, 20 pertsona hil zituzten, tartean bost kazetari.
Gaza hegoaldeko Nasser Ospitalearen aurkako eraso bikoitzari buruzko lehen "hasierako ikerketa" bat bezala deitu duena argitaratu du Israelgo Armadak astearte honetan. 20 pertsona hil zituzten erasootan, tartean bost kazetari, eta Israelek argudiatu du tropek "Hamasek jarritako kamera" bat aurkitu zutela ospitalearen inguruan, "tropen jarduera behatzeko eta jarduera terroristak zuzentzeko". Hala ere, ez du ebidentziarik eskaini.
EFE albiste agentziak galdetuta, soldaduen bozeramaile batek esan du ezin duela argitu Armadak esan nahi duen Hamaseko miliziano batek ustez kamera bat utzi zuela eraikinean eta ihes egin zuela, edo erasoan hildako Reuters agentzia britainiarreko kameralariari islamisten kide izatea leporatzen dion.
Hussam al Masri kameralaria, Reuterseko kontratista bat, hil zen astelehen honetan, zuzenean grabatzen ari zela Nasser ospitaleko azken solairuko eskaileren aurkako erasoan. Bigarren bonbardaketa batean, Israelek beste kazetari eta erreskatatzaile batzuk hil zituen.
Gainera, Eyal Zamir Armadako Estatu Nagusiko buruak esan duenez, astelehenean hil zirenetako sei, guztiak gizonak, "Hamaseko edo Jihadeko milizianoak ziren", baina ez dute horren inguruko frogarik eman.
Erasoa bi faseko bonbardaketa bat izan zen, 'kolpe bikoitza' izenekoa, nazioarteko zuzenbidearen arabera legez kanpoko teknika bat, lehen bonbardaketa baten biktima posibleak ebakuatzera eta erreskatatzera joaten diren zibilen artean biktimak eragitea bilatzen baitu.
Mikel Ayestaran: "Ez dago inolako aldaketarik Benjamin Netanhayuren Gobernuaren estrategian"
Israelgo Segurtasun Kontseiluaren bileraren ondoren, ez dirudi Netanyahuren Gobernuak Gazako okupazioa gelditzeko asmorik duenik. Erabaki horrek haserre handia sortu du bahituen familien artean. Gaur ehunka mila pertsona atera dira Israelgo kaleetara manifestazio jendetsuetan, baina ez masiboetan.
Netanyahuren aurkako protesta jendetsua Tel Aviven
Milaka pertsona kalera atera dira Israelgo Gobernuari presioa egiteko eta bahituak askatzea ekarriko duen Gazarako su-eten akordioa sinatzea eskatzeko. Egunean zehar, Israelgo hainbat hiritan martxak egin dituzte eta herrialdeko errepide garrantzitsuenetako batzuk blokeatu dituzte. Orain arte izandako mobilizaziorik jendetsuenak izan dira gaurkoak.
Hiru hildako eta 10 zauritu inguru utzi ditu Kajiki tifoiak Vietnamen
Kajiki tifoia "oso indartsu eta arriskutsutzat" jo dute Vietnamgo agintariek. Nghe An eta Ha Tinh probintzien artean jo du lurra, 90 eta 117 km/h arteko haizeekin eta 150 km/h-ko ufadekin.
Hondar-ekaitz ikusgarri batek Arizonako Phoenix hiria estali du
Ekaitzarekin batera, tximista ugari eta 110 km/h-tik gorako haize-boladak izan dira. AEBtako aireportu garrantzitsuenetakoa den Sky Harbor Nazioarteko Aireportuan hainbat hegaldi bertan behera utzi behar izan dituzte.
Mikel Ayestaran: "Ez dago itxaropen handirik bahituak askatzeko negoziazioen inguruan"
Israelgo Segurtasun Kontseiluaren gaurko bileran bi gai nagusi izango dituzte mahai gainean: Gazako hiriaren inbasioa eta bahituak askatzeko negoziazioak. Nahiz eta Hamasek bitartekarien azken proposamena onartu, Netanyahuk baldintzak aldatu ditu eta bahitu guztiak batera askatzea eta Hamas armagabetzea eskatzen ditu. Familiek badakite euren azken aukera dela, eta hainbat protesta deitu dituzte gaurko.
Sozialistek ez dute Bayrouren konfiantza mozioa babestuko, eta Frantziako Gobernuaren etorkizuna kolokan jarri dute
Aurrerakoiak eta ultraeskuindarrak irailaren 8an ados jarriz gero, Exekutiboak dimisioa aurkeztu beharko du.
Helikoptero bat urmael batean erori da Frantzian, sute bat itzaltzeko ura hartzen ari zenean
Istripua Rosporden herrian gertatu da, Frantziako Finistere departamentuan, sute bat itzaltzeko lanetan ari zen helikoptero bat ura kargatzera joan denean. Maniobra egiten ari zela biraka hasi da eta azkenean uretara erori da. Zorionez, bi bidaiariak onik atera dira.
Gazan kazetarien hilketengatik justizia eskatu du NBEk
Gutxienez 245 kazetari palestinar hil dituzte Gazan 2023ko urriaren 7an gerra hasi zenetik, bertako Gobernuaren arabera.
Bayrouren hordagoa: bere Gobernua erorarazi lezakeen konfiantza mozioa egin du
Urte politikoaren hasiera malkartsu dator Frantziako Estatuan, bereziki aurrekontuak direla eta. François Bayrou lehen ministroak 40.000 milioi euroko murrizketak iragarri zituen 2026ko kontuetarako, eta hautsak harrotu zituen. Gauzak horrela, gaur jakinarazi du konfiantza mozioa egingo duela Asanblea Nazionalean, irailaren 8an.