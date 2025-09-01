OFENSIVA SOBRE GAZA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Israel avisa que tratará a los activistas de la flotilla como “terroristas”

El ministro de Seguridad de Israel ha presentado una propuesta ante el Gobierno para endurecer la respuesta ante la posible llegada de barcos con ayuda humanitaria a Gaza.
Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel. Foto: Europa Press
El ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Israelek ohartarazi du flotillako aktibistak "terrorista" gisa tratatuko dituela
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Israel ha anunciado que responderá con contundencia a la posible llegada de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla. El ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir ha presentado una propuesta ante el Gobierno para endurecer la respuesta y catalogar de "terroristas" a los activistas que viajan a bordo.

Una veintena de embarcaciones partió el domingo de Barcelona, aunque ha tenido que regresar a puerto este lunes por la mala situación de la mar. Su objetivo es llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Sin embargo, el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha advertido de que no tolerará este tipo de incursiones. El plan del ministro de seguridad nacional descarta un “arresto suave” al catalogar como “terroristas” a los voluntarios de las embarcaciones. Por lo tanto, si son detenidos, los integrantes de la flotilla serían trasladados a prisiones reservadas a sospechosos de actividades terroristas, informa 'The Jerusalem Post'.

“No permitiremos que quienes apoyan el terrorismo vivan con comodidades", ha asegurado el ministro, que aspira a que los detenidos "sufran todas las consecuencias de sus actos" y no se beneficien del mismo trato dado a los integrantes de las flotillas previas, excarcelados en cuestión de horas o días.

"Cualquier persona que elija colaborar con Hamás y apoyar el terrorismo recibirá una firme respuesta por parte de Israel", ha señalado el ministro, una de las voces más radicales dentro del Gobierno de Netanyahu.

Palestina Israel Franja de Gaza Internacional

Más noticias sobre internacional

BARCELONA, 31/08/2025.- Uno de los barcos de la flotilla llega al puerto este domingo en Barcelona. La flotilla Global Sumud sale este domingo desde Barcelona y con destino a Gaza, en una acción solidaria con el pueblo palestino en la que participan entidades de 44 países. EFE/ Toni Albir
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Esta tarde parte una flotilla con comida y medicamentos desde Barcelona hacia Gaza

A las 15:00 horas partirán una veintena de embarcaciones, con representantes de al menos 44 países, entre los que habrá cuatro ciudadanos vascos, que acudirán con el objetivo de denunciar el genocidio y el bloqueo. José Manuel Albares, ha garantizado este sábado que el Gobierno de España ofrecerá "toda su protección diplomática y consular" a los ciudadanos españoles que participen en la flotilla.

Cargar más