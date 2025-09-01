Israel ha anunciado que responderá con contundencia a la posible llegada de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla. El ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir ha presentado una propuesta ante el Gobierno para endurecer la respuesta y catalogar de "terroristas" a los activistas que viajan a bordo.

Una veintena de embarcaciones partió el domingo de Barcelona, aunque ha tenido que regresar a puerto este lunes por la mala situación de la mar. Su objetivo es llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

Sin embargo, el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha advertido de que no tolerará este tipo de incursiones. El plan del ministro de seguridad nacional descarta un “arresto suave” al catalogar como “terroristas” a los voluntarios de las embarcaciones. Por lo tanto, si son detenidos, los integrantes de la flotilla serían trasladados a prisiones reservadas a sospechosos de actividades terroristas, informa 'The Jerusalem Post'.



“No permitiremos que quienes apoyan el terrorismo vivan con comodidades", ha asegurado el ministro, que aspira a que los detenidos "sufran todas las consecuencias de sus actos" y no se beneficien del mismo trato dado a los integrantes de las flotillas previas, excarcelados en cuestión de horas o días.



"Cualquier persona que elija colaborar con Hamás y apoyar el terrorismo recibirá una firme respuesta por parte de Israel", ha señalado el ministro, una de las voces más radicales dentro del Gobierno de Netanyahu.