Israelek ohartarazi du flotillako aktibistak "terrorista" gisa tratatuko dituela

Laguntza humanitarioa eramateko asmoz, Gazara hainbat itsasontzi iritsi daitezkeela eta, Israelgo Gobernuaren jarrera gogortzeko proposamena egin du Itamar Ben Gvir Segurtasun ministroak.

Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel. Foto: Europa Press
Itamar Ben Gvir Segurtasun Nazionaleko ministroa artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Global Sumud Flotillako ontzien balizko iritsierari irmo erantzungo diola iragarri du Israelek. Itamar Ben Gvir Segurtasun Nazionaleko ministroak proposamena aurkeztu dio Gobernuari, jarrera gogortzeko eta ontzian doazen ekintzaileak "terroristatzat" jotzeko.

Gazara laguntza humanitarioa eramateko asmoz, hogei bat itsasontzi abiatu ziren igandean Bartzelonatik, nahiz eta astelehen honetan portura itzuli behar izan duten, itsasoaren egoera txarragatik.

Benjamin Netanyahuren Gobernuak ohartarazi du ez dituela horrelako ekintzak onartuko. Aktibistak “terroristatzat jota”, Segurtasun ministroaren planak baztertu egin ditu aktibisten "atxiloketa leunak”. Beraz, atxilotzen badituzte, jarduera terroristetako susmagarrientzat gordetako espetxeetara eramango lituzkete, The Jerusalem Post egunkariaren arabera.

"Ez dugu onartuko terrorismoa babesten dutenak erosotasunez bizitzea", esan du ministroak, eta "atxilotuek euren ekintzen ondorio guztiak jasango” dituztela baieztatu du. Horrela, baztertu egin dute, aurreko flotilletako kideak bezala, hainbat ordu edota egunen buruan kartzelatik ateratzea.

"Hamasekin elkarlanean aritzea eta terrorismoa babestea aukeratzen duen edonork erantzun irmoa jasoko du Israelen aldetik", adierazi du ministroak.

BARCELONA, 31/08/2025.- Uno de los barcos de la flotilla llega al puerto este domingo en Barcelona. La flotilla Global Sumud sale este domingo desde Barcelona y con destino a Gaza, en una acción solidaria con el pueblo palestino en la que participan entidades de 44 países. EFE/ Toni Albir
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arratsaldean abiatuko da Bartzelonatik Gazara janaria eta sendagaiak eramango dituen flotilla

15:00etan aterako dira hogei ontzi inguru, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. Albares ministroak ziurtatu duenez, Espainiako Gobernuak "babes diplomatiko eta kontsular osoa" eskainiko die Bartzelonatik Gazara abiatuko den ontzidi humanitarioan parte hartzen duten Espainiako herritarrei. 

