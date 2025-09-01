Israelek ohartarazi du flotillako aktibistak "terrorista" gisa tratatuko dituela
Laguntza humanitarioa eramateko asmoz, Gazara hainbat itsasontzi iritsi daitezkeela eta, Israelgo Gobernuaren jarrera gogortzeko proposamena egin du Itamar Ben Gvir Segurtasun ministroak.
Global Sumud Flotillako ontzien balizko iritsierari irmo erantzungo diola iragarri du Israelek. Itamar Ben Gvir Segurtasun Nazionaleko ministroak proposamena aurkeztu dio Gobernuari, jarrera gogortzeko eta ontzian doazen ekintzaileak "terroristatzat" jotzeko.
Gazara laguntza humanitarioa eramateko asmoz, hogei bat itsasontzi abiatu ziren igandean Bartzelonatik, nahiz eta astelehen honetan portura itzuli behar izan duten, itsasoaren egoera txarragatik.
Benjamin Netanyahuren Gobernuak ohartarazi du ez dituela horrelako ekintzak onartuko. Aktibistak “terroristatzat jota”, Segurtasun ministroaren planak baztertu egin ditu aktibisten "atxiloketa leunak”. Beraz, atxilotzen badituzte, jarduera terroristetako susmagarrientzat gordetako espetxeetara eramango lituzkete, The Jerusalem Post egunkariaren arabera.
"Ez dugu onartuko terrorismoa babesten dutenak erosotasunez bizitzea", esan du ministroak, eta "atxilotuek euren ekintzen ondorio guztiak jasango” dituztela baieztatu du. Horrela, baztertu egin dute, aurreko flotilletako kideak bezala, hainbat ordu edota egunen buruan kartzelatik ateratzea.
"Hamasekin elkarlanean aritzea eta terrorismoa babestea aukeratzen duen edonork erantzun irmoa jasoko du Israelen aldetik", adierazi du ministroak.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Von der Leyenen hegazkinak interferentziak izan ditu GPSan, eta Errusiak eragin ei ditu
Errusia interferentziak eragin omen ditu, eta hegazkinaren GPS nabigazio zerbitzuak desaktibatu ei ditu Bulgariako aireportu batean lurreratzera zihoanean. "GPSan interferentzia bat izan dela baieztatu dezakegu, baina hegazkinak ez du gorabeherarik izan", adierazi du Arianna Podesta bozeramaileak.
Albiste izango dira: Global Sumud Flotilla Gazara bidean, FesTVal jaialdiaren XVII. edizioa eta eskolara itzulera
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
6,0 graduko lurrikara batek 800 hildako utzi ditu gutxienez, Afganistan ekialdean
"Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech eta Chapi Dara auzoetan 800 pertsona inguru hil dira, 2.800 inguru zauritu dira eta ehunka etxebizitza suntsitu ditu lurrikarak", adierazi du Ihsanullah Ihsan Kunarreko Informazio eta Kultura zuzendariak.
Ehunka hedabidek, tartean EITBk, bat egin dute Gazako kazetarien hilketaren aurkako ekintza globalarekin
50 herrialdetako 200 komunikabidek baino gehiagok bat egingo dute astelehen honetan Mugarik Gabeko Erreportariek (RSF) bultzatutako mobilizazio globalarekin, "Gazako kazetarien aurka propio egindako sarraskia" salatzeko eta atzerriko prentsari Zerrendan oztoporik gabe sartzen uztea eskatzeko.
Israelek ziurtatu du Abu Obaida, Hamasen beso armatuaren bozeramailea, hil duela larunbat honetan Gazan izandako eraso batean
Armada eta inteligentzia zerbitzuak zoriondu ondoren, Katzek Gaza hiriko okupazioarekin jarraitzeko eskatu die. Brigadek eta Hamas mugimenduak ez dute balizko erailketa horri buruzko adierazpenik egin.
Ukrainako Odesa hiriari eraso dio Errusiak, eta 29.000 etxebizitza argindarrik gabe utzi ditu
Halaber, gutxienez hiru zibil hil eta sei zauritu ditu azken 24 orduetan Donetsk eskualdearen aurka egindako erasoetan.
Global Sumud Flotilla Gazara bidean da jada, 22 ontzi eta 300 pertsona baino gehiagorekin
15:30ean abiatu da Bartzelonako portutik, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, Gazako genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. 5.000 pertsona inguru elkartu dira Bartzelonako portuan, flotillari babesa eman eta agurtzeko.
Arratsaldean abiatuko da Bartzelonatik Gazara janaria eta sendagaiak eramango dituen flotilla
15:00etan aterako dira hogei ontzi inguru, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. Albares ministroak ziurtatu duenez, Espainiako Gobernuak "babes diplomatiko eta kontsular osoa" eskainiko die Bartzelonatik Gazara abiatuko den ontzidi humanitarioan parte hartzen duten Espainiako herritarrei.
Israelek 100 gazatar baino gehiago hil ditu larunbatetik, eta Gaza hiria suntsitzen jarraitzen du
2023ko urriaren 7an Hamasek egindako erasoari erantzunez Israelek Gazan erasoaldia hasi zuenetik, 63.000 pertsona hil eta 159.000 baino gehiago zauritu ditu.