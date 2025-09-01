PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza, XVII edición de FesTVal y arranca el curso escolar en Iparralde

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Euskaraz irakurri: Berria izango da: Global Sumud Flotilla Gazara bidean, FesTVal jaialdiaren XVII. edizioa eta ikasturtea hasiko da Iparraldean
EITB

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 1 de septiembre de 2025:

Global Sumud Flotilla: La veintena de barcos de la Global Sumud Flotilla han zarpado este domingo desde Barcelona hacia Gaza, con comida y medicamentos y con el objetivo de "poner fin al bloqueo" y al genocidio de Israel.  La iniciativa congrega a un total de 22 embarcaciones y más de trescientas personas, con representación de al menos 44 países, entre los que también están cuatro ciudadanos vascos.

- XVII edición de FesTVal:  La decimoséptima edición del Festival de Televisión de Vitoria, el FesTVal, arranca este lunes con la presentación de nuevas series y programas de la temporada, y con la presencia de sus protagonistas. Todos y todas pasarán por la alfombra naranja del certamen, que se celebra del 1 al 6 de septiembre y tiene como escenario principal el Palacio de Congresos Europa de la ciudad.

- Arranca el curso escolar en Iparralde: En un contexto de inflación y encarecimiento generalizado, septiembre se convierte en un mes crítico para las familias, que se preparan para afrontar un nuevo curso escolar con la compra de material escolar necesario. 52 000 alumnos de los Pirineos Atlánticos regresan este lunes a los centros educativos, la mitad de ellos en Iparralde y el 13% de ellos en el modelo en euskera de Seaska.

BARCELONA, 31/08/2025.- Uno de los barcos de la flotilla llega al puerto este domingo en Barcelona. La flotilla Global Sumud sale este domingo desde Barcelona y con destino a Gaza, en una acción solidaria con el pueblo palestino en la que participan entidades de 44 países. EFE/ Toni Albir
Esta tarde parte una flotilla con comida y medicamentos desde Barcelona hacia Gaza

A las 15:00 horas partirán una veintena de embarcaciones, con representantes de al menos 44 países, entre los que habrá cuatro ciudadanos vascos, que acudirán con el objetivo de denunciar el genocidio y el bloqueo. José Manuel Albares, ha garantizado este sábado que el Gobierno de España ofrecerá "toda su protección diplomática y consular" a los ciudadanos españoles que participen en la flotilla.

