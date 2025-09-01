Será noticia: Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza, XVII edición de FesTVal y arranca el curso escolar en Iparralde

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 1 de septiembre de 2025:

- Global Sumud Flotilla: La veintena de barcos de la Global Sumud Flotilla han zarpado este domingo desde Barcelona hacia Gaza, con comida y medicamentos y con el objetivo de "poner fin al bloqueo" y al genocidio de Israel. La iniciativa congrega a un total de 22 embarcaciones y más de trescientas personas, con representación de al menos 44 países, entre los que también están cuatro ciudadanos vascos.

- XVII edición de FesTVal: La decimoséptima edición del Festival de Televisión de Vitoria, el FesTVal, arranca este lunes con la presentación de nuevas series y programas de la temporada, y con la presencia de sus protagonistas. Todos y todas pasarán por la alfombra naranja del certamen, que se celebra del 1 al 6 de septiembre y tiene como escenario principal el Palacio de Congresos Europa de la ciudad.

- Arranca el curso escolar en Iparralde: En un contexto de inflación y encarecimiento generalizado, septiembre se convierte en un mes crítico para las familias, que se preparan para afrontar un nuevo curso escolar con la compra de material escolar necesario. 52 000 alumnos de los Pirineos Atlánticos regresan este lunes a los centros educativos, la mitad de ellos en Iparralde y el 13% de ellos en el modelo en euskera de Seaska.