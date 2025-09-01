Albiste izango dira: Global Sumud Flotilla Gazara bidean, FesTVal jaialdiaren XVII. edizioa eta eskolara itzulera
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko irailaren 1ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Global Sumud Flotilla: Atzo atera zen Global Sumud Flotilla Bartzelonako portutik, Gazara janaria eta sendagaiak eraman eta Israelen "blokeoa eta genozidioa" salatzeko asmoz. 22 ontzi abiatu dira, eta gutxienez 44 herrialdetako ordezkariak daramatza, 4 euskal herritar tartean.
- FesTValen XVII. edizioa: FesTVal Gasteizko Telebista Jaialdiaren hamazazpigarren edizioa astelehen honetan hasiko da, denboraldi berriko telesailen eta programen aurkezpenarekin. Irailaren 1etik 6ra egingo da jaialdia, eta Europa Biltzar Jauregia izango da agertoki nagusia.
- Ikasturtea berria abian, Ipar Euskal Herrian: Pirinio Atlantikoetako 52.000 ikasle ikastetxeetara itzuliko dira astelehen honetan; horien erdiak Ipar Euskal Herrian eta horietatik % 13 Seaskaren murgiltze ereduan. Inflazioaren eta garestitzearen testuinguru orokor batean, iraila hilabete kritikoa da familientzat, beste ikasturte bati aurre egiteko prestatzen ari baitira, beharrezko eskola-materiala erosita.
6,0 graduko lurrikara batek gutxienez 600 hildako utzi ditu Afganistan ekialdean
"Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech eta Chapi Dara auzoetan 600 pertsona inguru hil dira, 2.000 inguru zauritu dira eta ehunka etxebizitza suntsitu ditu lurrikarak", adierazi du Ihsanullah Ihsan Kunarreko Informazio eta Kultura zuzendariak.
Ehunka hedabidek, tartean EITBk, bat egin dute Gazako kazetarien hilketaren aurkako ekintza globalarekin
50 herrialdetako 200 komunikabidek baino gehiagok bat egingo dute astelehen honetan Mugarik Gabeko Erreportariek (RSF) bultzatutako mobilizazio globalarekin, "Gazako kazetarien aurka propio egindako sarraskia" salatzeko eta atzerriko prentsari Zerrendan oztoporik gabe sartzen uztea eskatzeko.
Israelek ziurtatu du Abu Obaida, Hamasen beso armatuaren bozeramailea, hil duela larunbat honetan Gazan izandako eraso batean
Armada eta inteligentzia zerbitzuak zoriondu ondoren, Katzek Gaza hiriko okupazioarekin jarraitzeko eskatu die. Brigadek eta Hamas mugimenduak ez dute balizko erailketa horri buruzko adierazpenik egin.
Ukrainako Odesa hiriari eraso dio Errusiak, eta 29.000 etxebizitza argindarrik gabe utzi ditu
Halaber, gutxienez hiru zibil hil eta sei zauritu ditu azken 24 orduetan Donetsk eskualdearen aurka egindako erasoetan.
Global Sumud Flotilla Gazara bidean da jada, 22 ontzi eta 300 pertsona baino gehiagorekin
15:30ean abiatu da Bartzelonako portutik, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, Gazako genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. 5.000 pertsona inguru elkartu dira Bartzelonako portuan, flotillari babesa eman eta agurtzeko.
15:00etan aterako dira hogei ontzi inguru, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. Albares ministroak ziurtatu duenez, Espainiako Gobernuak "babes diplomatiko eta kontsular osoa" eskainiko die Bartzelonatik Gazara abiatuko den ontzidi humanitarioan parte hartzen duten Espainiako herritarrei.
Israelek 100 gazatar baino gehiago hil ditu larunbatetik, eta Gaza hiria suntsitzen jarraitzen du
2023ko urriaren 7an Hamasek egindako erasoari erantzunez Israelek Gazan erasoaldia hasi zuenetik, 63.000 pertsona hil eta 159.000 baino gehiago zauritu ditu.
SCOren goi-bilera Txinan, Putinen eta Indiaren parte-hartzearekin
Errusiako presidenteak Shanghaiko Elkarlan Erakundearen goi-bileran hasiko du Txinara egingo duen lau eguneko bisita ofiziala. Hainbat urtetako liskarren eta tentsioaren ostean, Txina eta India "lagunak eta bizilagun onak" izan behar direla esan dio Xi Jinping Txinako presidenteak Narendra Modi Indiako lehen ministroari igande honetan.
