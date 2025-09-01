TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Global Sumud Flotilla Gazara bidean, FesTVal jaialdiaren XVII. edizioa eta eskolara itzulera

Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

flotilla global sumud bartzelona gaza
EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko irailaren 1ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Global Sumud Flotilla: Atzo atera zen Global Sumud Flotilla Bartzelonako portutik, Gazara janaria eta sendagaiak eraman eta Israelen "blokeoa eta genozidioa" salatzeko asmoz. 22 ontzi abiatu dira, eta gutxienez 44 herrialdetako ordezkariak daramatza, 4 euskal herritar tartean.

- FesTValen XVII. edizioa: FesTVal  Gasteizko Telebista Jaialdiaren hamazazpigarren edizioa astelehen honetan hasiko da, denboraldi berriko telesailen eta programen aurkezpenarekin. Irailaren 1etik 6ra egingo da jaialdia, eta Europa Biltzar Jauregia izango da agertoki nagusia.

- Ikasturtea berria abian, Ipar Euskal Herrian:  Pirinio Atlantikoetako 52.000 ikasle ikastetxeetara itzuliko dira astelehen honetan; horien erdiak Ipar Euskal Herrian eta horietatik % 13 Seaskaren murgiltze ereduan. Inflazioaren eta garestitzearen testuinguru orokor batean, iraila hilabete kritikoa da familientzat, beste ikasturte bati aurre egiteko prestatzen ari baitira, beharrezko eskola-materiala erosita.

 

BARCELONA, 31/08/2025.- Uno de los barcos de la flotilla llega al puerto este domingo en Barcelona. La flotilla Global Sumud sale este domingo desde Barcelona y con destino a Gaza, en una acción solidaria con el pueblo palestino en la que participan entidades de 44 países. EFE/ Toni Albir
Arratsaldean abiatuko da Bartzelonatik Gazara janaria eta sendagaiak eramango dituen flotilla

15:00etan aterako dira hogei ontzi inguru, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. Albares ministroak ziurtatu duenez, Espainiako Gobernuak "babes diplomatiko eta kontsular osoa" eskainiko die Bartzelonatik Gazara abiatuko den ontzidi humanitarioan parte hartzen duten Espainiako herritarrei. 

