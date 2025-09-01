IKASTURTE BERRIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eskolara itzultzea, inoiz baino garestiago: horrela aurreztu daiteke

(Foto de ARCHIVO) Material escolar REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 02/8/2024
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Inflazioaren eta garestitzearen testuinguru orokor batean, iraila hilabete kritikoa da familientzat, beste ikasturte bati aurre egiteko prestatzen ari baitira, beharrezko eskola-materiala erosita.

Gazteak Gizartea Umeak Araba Ekonomia Bizkaia Gasteiz Bilbo Donostia Euskal Autonomia Erkidegoa Hezkuntza Gipuzkoa

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu