En la plaza de Tiananamen
China saca músculo en un gran desfile militar para celebrar el 80º aniversario del fin de la II Guerra Mundial

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Txinak botere militarraren erakustaldi handia egin du II. Mundu Gerraren amaieraren 80. urteurrena ospatzeko
EITB

Última actualización

Al desfile han asistido el presidente chino, Xi Jinping, flanqueado por sus homólogos ruso y norcoreano, Vladimir Putin y Kim Jong-un. "El gran rejuvenecimiento de la nación china es imparable, y la noble causa de la paz y el desarrollo de la humanidad triunfará, sin duda", ha augurado el presidente chino.

China Rusia Corea del Norte Internacional

18:00 - 20:00
