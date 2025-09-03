Tiananamen plazan
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Txinak botere militarraren erakustaldi handia egin du II. Mundu Gerraren amaieraren 80. urteurrena ospatzeko

China saca músculo en un gran desfile militar para celebrar el 80º aniversario del fin de la II Guerra Mundial
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Desfile militarrean Xi Jinping Txinako presidentea izan da, Vladimir Putin eta Kim Jong-un Errusiako eta Ipar Koreako buruzagiekin batera. "Txinako nazioaren gaztetze handia geldiezina da eta, zalantzarik gabe, bakearen eta gizateriaren garapenak garaituko du", iragarri du Txinako presidenteak. 

Txina Errusia Ipar Korea Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu