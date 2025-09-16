El Ejército de Israel ha recrudecido sus ataques contra la ciudad de Gaza, y según varios medios israelíes ya habría comenzado la operación terrestre para tomar la ciudad de Gaza.

Durante la noche, fuentes locales han indicado a EFE que los tanques israelíes avanzaban y retrocedían progresivamente desde la periferia de la ciudad de Gaza para ir ganando terreno, si bien el Ejército aún no ha confirmado haber lanzado definitivamente su operación terrestre contra la capital.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha informado a primera hora de este martes de una escalada de los bombardeos del Ejército contra la ciudad de Gaza a lo largo de la noche y ha escrito en la red social X: "Gaza arde".

"No cejaremos en nuestro empeño y no daremos marcha atrás hasta que la misión se haya cumplido", ha sentenciado.

Bombardeos aéreos y ataques de artillería



Los ataques durante la noche han combinado bombardeos aéreos con misiles y drones y ataques de artillería, así como de disparos desde helicópteros, mientras que el cielo de la capital gazatí se ha iluminado en numerosas ocasiones con bengalas del Ejército que llamaban a la evacuación de la ciudad.

Las autoridades de la Franja de Gaza aún no han difundido datos de los fallecidos a causa del recrudecimiento de los bombardeos.

