Israelek lurreko operazioa abiatu du Gaza hirian, Israelgo hainbat hedabideren arabera
Israelgo Armadak Gaza hiriaren aurkako erasoak gogortu dituela iragarri du Israel Katz Defentsa ministroak. "Gaza sutan" dagoela gaineratu du.
Israelgo Armadak erasoak gogortu ditu Gaza hirian, eta, hainbat hedabide israeldarren arabera, lurreko operazioa ere abiatu du hiriburua hartzeko asmoz.
Gauean tokiko iturriek EFE albiste agentziari adierazi diotenez, Israelgo tankeak aurrera egin dute Gaza hiriaren kanpoaldean, gero eta leku handiagoa hartuz. Hala ere, oraindik Israelgo Armadak ez du baieztatu ezta gezurtatu ere hiriburuaren aurkako lurreko operazioa abiatu duenik.
Israel Katz Defentsa ministroak iragarri du "Gaza sutan" dagoela eta Israelgo Armadak Gaza hiriaren aurkako erasoak gogortu dituela gauean, X sare sozialean astearten honetan argitaratutako mezu batean.
"Ez dugu etsiko eta ez dugu atzera egingo misioa bete arte", azpimarratu du.
Bonbardaketak eta artilleria erasoak
Israelek bonbardaketa gogorrak egin ditu gauean Gaza hirian, misilak eta dronak erabilita, eta artilleriarekin egindako erasoak ere izan dira. Bonbek eta suak argitutako gaua izan da.
Gazako Zerrendako agintariek ez dute oraindik hildakoen inguruko daturik zabaldu.
