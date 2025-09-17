OFENSIVA SOBRE GAZA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La ofensiva terrestre de Israel en la ciudad de Gaza provoca el éxodo de miles de personas hacia el sur y deja más de un centenar de muertos

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado que Israel está dispuesto a llegar "hasta el final" y que no está interesado en las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza.
gaza éxodo ihesa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Israelek Gaza hirian egin duen lurreko erasoaldiak milaka pertsona hegoalderantz joatea eragin du, eta ehundik gora hildako utzi ditu
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Ejército de Israel continúa su ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza por segundo día consecutivo, provocando la huida de miles de personas hacia el sur y dejando más de un centenar de muertos, según un primer balance provisional —más de 65 000 muertos desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre—. 

Este miércoles, el Ejército de Israel ha anunciado la apertura de una "ruta temporal" a través de la calle Saladino, que estará disponible durante 48 horas para la evacuación de los residentes de la ciudad de Gaza y de sus barrios.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, afirmó este martes que Israel está dispuesto a llegar "hasta el final" y que no está interesado en las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza que permita también liberar a los rehenes retenidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Durante una rueda de prensa celebrada en Nueva York, Guterres reconoció que Naciones Unidas no tiene la capacidad de impulsar una fuerza internacional para proteger a los civiles en el enclave palestino, ya que este tipo de iniciativas serían rechazadas por Israel y por Estados Unidos. "Carecemos de los instrumentos para establecer una protección efectiva de los civiles, dado que 400 de nuestros empleados han muerto", resaltó. 

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, pidió este martes a la población de la capital gazatí que se trasladará lo más rápido posible al sur, porque la ciudad de Gaza "es una zona de combate peligrosa". También resaltó que un 40 % de la población de la capital ya se ha ido de la urbe.

Mientras, miles de personas intentan huir al sur del enclave, sumándose a las 350 000  que el Ejército israelí cree que ya habían abandonado la urbe en el último mes. Según algunas estimaciones, habría cerca de 500 000 personas todavía en la ciudad de Gaza. 

Más de un centenar de muertos

Según un balance provisional publicado por periodistas y basado en las morgues de hospitales, el Ejército israelí ha matado este martes un centenar de palestinos en la Franja de Gaza.  

Además, los bombardeos israelíes aéreos, marítimos y terrestres contra edificios y tiendas han causado una avalancha de heridos.

La ofensiva terrestre durará "varios meses"

El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, afirmó este martes en un mensaje a la prensa que lograr un control militar de la ciudad de Gaza llevará varios meses, y varios meses más "destruirla".

Defrin ha insistido en que la ofensiva militar —en la que ya han muerto unos 65 000 palestinos— continuará hasta "alcanzar los objetivos de la guerra".

En este sentido, el Ejército de Israel plantea movilizar a 130 000 reservistas más.

Limpieza étnica

Por su parte, Hamás ha calificado de "limpieza étnica" el avance de tropas israelíes en la ciudad, que coincide con la conclusión de una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU de que Israel está perpetrando un genocidio en Gaza. 

Israel inicia una operación terrestre en la ciudad de Gaza
"Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza", asegura una Comisión de la ONU
Cómo entender declaración de genocidio en Gaza, tras lo vivido en Bosnia, Ruanda y Darfur
Mikel Ayestaran: "Las familias de los secuestrados lamentan la orden de invadir Gaza con la esperanza de que los cautivos sean asesinados"
Franja de Gaza Palestina Israel Benjamín Netanyahu Oriente Próximo Internacional

Más noticias sobre internacional

Gaza City (-), 07/09/2025.- GRAPHIC CONTENT - Palestinians react near the bodies of those killed in Israeli airstrikes, in the yard of the al-Shifa Hospital in Gaza City, 07 September 2025. According to the Palestinian Ministry of Health in Gaza, at least 31 Palestinians were killed and more than 130 others injured while attempting to obtain humanitarian aid in the past day. EFE/EPA/HAITHAM IMAD -- ATTENTION EDITORS: GRAPHIC CONTENT
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Una comisión independiente de la ONU concluye, por primera vez, que Israel comete un genocidio en Gaza 

Esta comisión independiente internacional de las Naciones Unidas asevera que "hay orquestada una campaña genocida con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza", y señala a "las más altas instancias" políticas como responsables últimos: al presidente israelí Isaac Herzog, al primer ministro Benjamín Netanyahu y al exministro de Defensa Yoav Gallant. 

Cargar más