La ofensiva terrestre de Israel en la ciudad de Gaza provoca el éxodo de miles de personas hacia el sur y deja más de un centenar de muertos

El Ejército de Israel continúa su ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza por segundo día consecutivo, provocando la huida de miles de personas hacia el sur y dejando más de un centenar de muertos, según un primer balance provisional —más de 65 000 muertos desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre—.

Este miércoles, el Ejército de Israel ha anunciado la apertura de una "ruta temporal" a través de la calle Saladino, que estará disponible durante 48 horas para la evacuación de los residentes de la ciudad de Gaza y de sus barrios.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, afirmó este martes que Israel está dispuesto a llegar "hasta el final" y que no está interesado en las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza que permita también liberar a los rehenes retenidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Durante una rueda de prensa celebrada en Nueva York, Guterres reconoció que Naciones Unidas no tiene la capacidad de impulsar una fuerza internacional para proteger a los civiles en el enclave palestino, ya que este tipo de iniciativas serían rechazadas por Israel y por Estados Unidos. "Carecemos de los instrumentos para establecer una protección efectiva de los civiles, dado que 400 de nuestros empleados han muerto", resaltó.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, pidió este martes a la población de la capital gazatí que se trasladará lo más rápido posible al sur, porque la ciudad de Gaza "es una zona de combate peligrosa". También resaltó que un 40 % de la población de la capital ya se ha ido de la urbe.

Mientras, miles de personas intentan huir al sur del enclave, sumándose a las 350 000 que el Ejército israelí cree que ya habían abandonado la urbe en el último mes. Según algunas estimaciones, habría cerca de 500 000 personas todavía en la ciudad de Gaza.

Más de un centenar de muertos

Según un balance provisional publicado por periodistas y basado en las morgues de hospitales, el Ejército israelí ha matado este martes un centenar de palestinos en la Franja de Gaza.

Además, los bombardeos israelíes aéreos, marítimos y terrestres contra edificios y tiendas han causado una avalancha de heridos.

La ofensiva terrestre durará "varios meses"



El portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, afirmó este martes en un mensaje a la prensa que lograr un control militar de la ciudad de Gaza llevará varios meses, y varios meses más "destruirla".

Defrin ha insistido en que la ofensiva militar —en la que ya han muerto unos 65 000 palestinos— continuará hasta "alcanzar los objetivos de la guerra".

En este sentido, el Ejército de Israel plantea movilizar a 130 000 reservistas más.

Limpieza étnica

Por su parte, Hamás ha calificado de "limpieza étnica" el avance de tropas israelíes en la ciudad, que coincide con la conclusión de una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU de que Israel está perpetrando un genocidio en Gaza.