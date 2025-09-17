GAZA, ERASOPEAN

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Milaka gazatar hegoaldera ihesi doaz Israelgo Armadak Gaza hirian hasitako lurreko operazioaren ondorioz

Lehen balantzearen arabera, 100 pertsona baino gehiago hil ditu Israelek lurreko erasoaldiaren lehen egunean. Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak adierazi duenez, Israel "amaieraraino" iristeko prest dago, eta ez du Gazako Zerrendan su-etena negoziatzeko inolako interesik.

gaza éxodo ihesa
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Armadak Gaza hiriaren aurkako lurreko erasoaldiarekin jarraitzen du, bigarren egunez jarraian, milaka gazatar hegoaldera mugitzera behartuz eta 100 hildako baino gehiago utziz, behin-behineko lehen balantzearen arabera —65.000 pertsona baino gehiago hil dituzte 2023ko urriaren 7ko Hamasen erasoen ondotik Israelek Gazako Zerrendan erasoaldia hasi zuenetik—. 

Asteazken honetan, Israelgo Armadak iragarri du "aldi baterako ibilbidea" irekiko duela Saladino kaletik, eta 48 orduz egongo dela erabilgarri, Gaza hiriko eta auzoetako bizilagunak ebakuatzeko.

Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak astearte honetan adierazi duenez, Israel "amaieraraino" iristeko prest dago, eta ez du Gazako Zerrendan su-etena negoziatzeko inolako interesik.

New Yorken egindako prentsaurreko batean gaineratu duenez, Nazio Batuek (NBE) ez dute nazioarteko indar bat bultzatzeko gaitasunik, horrelako ekimenak Israelek eta Ameriketako Estatu Batuek baztertuko lituzketelako. Ildo horretan, onartu du NBEk ez dutela Gazako Zerrendan zibilak babesteko tresna eraginkorrik eta gogoratu NBEn 400 langile hil direla bertan. 

Adrai Israelgo Armadaren bozeramaileak hegoaldera mugitzeko deia egin die Gaza hiriko biztanleei, hiriburua "borroka eremua arriskutsua" dela argudiatuta. Ildo horretan, bizilagunen % 40 hiritik atera dela gaineratu du. 

Orain ihes egin dutenei azken hilabetean hiria utzi dutenak gehitu behar zaizkie, 350.000 pertsona inguru, Israelgo Armadaren arabera. Hala ere, zenbait iturriren arabera, 500.000 gazatar gelditzen dira oraindik Gaza hirian. 

100 hildako baino gehiago

Egoera bertatik bertara jarraitzen ari diren kazetariek eta ospitaletako langileek zabaldutako informazioaren arabera, asteartean bakarrik 100 pertsona baino gehiago hil dituzte soldadu israeldarrek Gazan. Hildako gehiena umeak eta emakumeak dira, aipatutako iturrion arabera. 

Halaber, airez zein lurrez egindako erasoek ehunka lagun zauritu dituzte. 

Ildo horretan, Israelgo Armadak beste 130.000 erreserbista deitzeko asmoa du.

"Hainbat hilabete" iraungo dituen ofentsiba

Effie Defrrin Israelgo Armadako eledunak astearte honetan ziurtatu duenez, Gaza hiri osoa bereganatzeko "hainbat hilabete" beharko dituzte. "Hainbat hilabete beharko ditugu hiria suntsitu eta geureganatzeko", esan du. 

Erantsi duenez, "gerra helburu guztiak bete" arte ez dute geratuko ofentsiba. 

"Garbiketa etnikoa"

"Israelgo armadak Gaza hiria lurrez hartzeko operazioa beste urrats bat da Gazaren aurkako genozidio sistematikoan eta garbiketa etnikoan". Hala esan du Hamas erakundeak, eguerdian zabaldutako ohar batean. Ohartarazi duenez, gaur abiatutako operazioak Gazako Zerrendako giza-hondamendia areagotu baino ez du egingo. 

Israelek lurreko operazio bat hasi du Gaza hirian
"Israelek genozidioa egin du Gazako palestinarren aurka", esan du NBEko Batzorde batek
Nola ulertu Gazako genozidio deklarazioa, Bosnia, Ruanda eta Darfurren bizi izandakoaren ondoren
Mikel Ayestaran: "Bahituen familiek Gaza inbaditzeko agindua deitoratu dute, gatibuak hilko dituztelakoan"
Gazako Zerrenda Palestina Israel Benjamin Netanyahu Ekialde Hurbila Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gaza City (-), 07/09/2025.- GRAPHIC CONTENT - Palestinians react near the bodies of those killed in Israeli airstrikes, in the yard of the al-Shifa Hospital in Gaza City, 07 September 2025. According to the Palestinian Ministry of Health in Gaza, at least 31 Palestinians were killed and more than 130 others injured while attempting to obtain humanitarian aid in the past day. EFE/EPA/HAITHAM IMAD -- ATTENTION EDITORS: GRAPHIC CONTENT
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

NBEko batzorde batek ondorioztatu du, lehen aldiz, Israelek genozidioa egin duela Gazan

Nazio Batuen nazioarteko batzorde independente honek baieztatu duenez, "kanpaina genozida bat abiatu dute Gazan herri palestinarra suntsitzeko", eta erantzuletzat jo ditu Israelgo buruzagi gorenak, hala nola, Isaac Herzog Israelgo presidentea, Benjamin Netanyahu lehen ministroa eta Yoav Gallant Defentsa ministro ohia. NBEko batzorde batek ondorioztatu du, lehen aldiz, Israelek genozidioa egin duela Gazan. Israelek "faltsutzat" jo du NBEren txostena.

Gehiago kargatu