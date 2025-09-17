Será noticia: Operación terrestre en Gaza, reunión sobre transferencias y Trump en Reino Unido

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 17 de septiembre de 2025:

Operación terrestre en Gaza: Israel inició ayer una operación terrestre a gran escala para tomar la ciudad de Gaza, al norte de la Franja. Según el portavoz del ejército israelí, tomar el control militar de la zona llevará “varios meses”, pero la ofensiva seguirá hasta “alcanzar los objetivos de la guerra”.

Reunión sobre transferencias en Madrid: Maria Ubarretxena, portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Autogobierno, se reunirá este miércoles con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, para tratar de acordar la transferencia a Euskadi de las competencias en materia de prestaciones contributivas y subsidio por desempleo.

Donald Trump en Reino Unido: El presidente de EEUU inicia visita oficial en Reino Unido. Hoy, los reyes, Carlos III y Camila, darán la bienvenida a los Trump en el castillo de Windsor, donde almorzarán y luego visitarán la tumba de la reina Isabel II en la capilla de San Jorge. Por la noche se celebrará el tradicional banquete de Estado, y allí, tanto el monarca como el presidente de EUU, pronunciarán sendos discursos.