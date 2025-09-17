Lerroburu nagusiak

Albiste izango dira: Lurreko operazioa Gazan, eskumenen inguruko bilera eta Trump Erresuma Batuan

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

15 September 2025, Palestinian Territories, Gaza: People gather outside a building damaged in an Israeli airstrike west of Gaza City. Photo: Hasan Alzaanin/TASS via ZUMA Press/dpa Hasan Alzaanin/TASS via ZUMA Pre / DPA 15/9/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko irailaren 17an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Lurreko operazioa Gazan:  Israelek eskala handiko lurreko operazioa hasi zuen atzo, Gazako hiria hartzeko helburuarekin. Israelgo armadaren bozeramailearen arabera, hiria kontrolatzeak "hilabete batzuk" beharko ditu, baina erasoak "helburuak lortu arte" jarraituko duela gaineratu zuen.

Eskumenen inguruko bilera Madrilen: Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaile eta Autogobernuko sailburua eta Joaquin Perez Rey Espainiako Gobernuko Lan arloko Estatu idazkaria asteazken honetan bilduko dira, kontribuzio-prestazioen eta langabezia-subsidioaren arloko eskumenak Euskadira transferitzea adosteko helburuarekin.

Donald Trump Erresuma Batuan: Dagoeneko hasi da Donald Trumpen bisita ofiziala Erresuma Batuan. Gaur, errege-erreginek, Carlos III .ak eta Camilak, ongietorria emango diote Trumpi. Gauean, hitzaldia emango dute, bai AEBetako presidenteak eta baita Carlos III.ak ere. 

Gazako Zerrenda Israel Benjamin Netanyahu Eusko Jaurlaritza Langabezia Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Erresuma Batua Munduko albisteak

Gaza City (-), 07/09/2025.- GRAPHIC CONTENT - Palestinians react near the bodies of those killed in Israeli airstrikes, in the yard of the al-Shifa Hospital in Gaza City, 07 September 2025. According to the Palestinian Ministry of Health in Gaza, at least 31 Palestinians were killed and more than 130 others injured while attempting to obtain humanitarian aid in the past day. EFE/EPA/HAITHAM IMAD -- ATTENTION EDITORS: GRAPHIC CONTENT
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

NBEko batzorde batek ondorioztatu du, lehen aldiz, Israelek genozidioa egin duela Gazan

Nazio Batuen nazioarteko batzorde independente honek baieztatu duenez, "kanpaina genozida bat abiatu dute Gazan herri palestinarra suntsitzeko", eta erantzuletzat jo ditu Israelgo buruzagi gorenak, hala nola, Isaac Herzog Israelgo presidentea, Benjamin Netanyahu lehen ministroa eta Yoav Gallant Defentsa ministro ohia. NBEko batzorde batek ondorioztatu du, lehen aldiz, Israelek genozidioa egin duela Gazan. Israelek "faltsutzat" jo du NBEren txostena.

