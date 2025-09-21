EE. UU.
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El funeral de Charlie Kirk en Glendale genera tensión y medidas extremas de seguridad

El propio presidente Donald Trump hablará en la ceremonia de esta tarde, y también acudirán otras autoridades importantes.
PHOENIX (United States), 20/09/2025.- A person places an American flag at a makeshift memorial for conservative political activist Charlie Kirk outside the Turning Point USA headquarters in Phoenix, Arizona, USA, 20 September 2025. A memorial service for Kirk is scheduled to take place on 21 September in Glendale, Arizona. (Fénix) EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN
Homenaje a Kirk. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Charlie Kirken hiletak tentsioa eta muturreko segurtasun neurriak sortu ditu Glendalen
author image

Agencias | EITB

Última actualización

A pocas horas del funeral de Charlie Kirk en Glendale (Arizona, EE.UU.) la tensión crece en la ciudad, con las autoridades trabajando para intensificar las medidas de seguridad ante la gran expectación en torno al evento y la presencia de varios funcionarios de alto perfil de la Administración, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump.

Este domingo, líderes políticos y seguidores del activista ultraconservador asesinado se darán cita en el Estadio State Farm de Glendale para honrar el legado del creador de Turning Point, una organización juvenil dedicada a promover principios conservadores y la libertad de expresión.

Kirk fue asesinado el 10 de septiembre tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un debate ante centenares de personas en la Universidad Utah Valley. Su muerte ha generado un intenso debate sobre la seguridad y la libertad de expresión, temas que enmarcan el contexto del funeral.

Ante el clima de tensión y la expectativa por el funeral, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) ha reforzado la vigilancia y las medidas de seguridad en Glendale, movilizando agentes federales y colaborando con las autoridades locales para garantizar el orden y la protección durante el evento.

Aunque las autoridades no han confirmado la veracidad de las amenazas, están tomando medidas de seguridad adicionales debido a los riesgos potenciales.

Este viernes, un hombre armado fue detenido por el servicio secreto en el Estadio State Farm, casa de los Arizona Cardinals, acusado de hacerse pasar por un agente del orden público, dijo el Servicio Secreto a medios nacionales.

Entre los invitados están el vicepresidente estadounidense y cercano amigo de Kirk, JD Vance; Erika Kirk, la viuda de Kirk y nueva directora ejecutiva de Turning Point, y varios funcionarios de la Administración que arribarán en dos aviones, según indicó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.

"El presidente, el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Representantes y los secretarios del Gabinete hablarán en su funeral en Arizona. De hecho, vamos a llevar dos aviones llenos de personal de la Casa Blanca. Eso da una idea de cuántas personas de los más altos niveles de nuestro Gobierno lo apreciaban", comentó Levitt.

Quién es Jimmy Kimmel y las claves de la polémica tras la cancelación de su programa
La Fiscalía de Utah busca la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk
Erika Kirk, esposa de Charlie Kirk, promete continuar con su legado tras su asesinato
Estados Unidos Donald Trump Internacional

Más noticias sobre internacional

Visitors gather for the handing out of the first beer at the Paulaner brewery tent during the opening of the 190th edition of the traditional Oktoberfest beer and amusement festival in the Bavarian capital Munich, Germany, 20 September 2025. According to its organizers, the Oktoberfest has grown into the world's largest folk festival, drawing around six million visitors annually. The festival's 190th edition will run from 20 September to 05 October 2025 on the Theresienwiese.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Comienza el Oktoberfest, la fiesta de la cerveza por antonomasia

Comienza el Oktoberfest, la fiesta de la cerveza más famosa del mundo. El ‘festival de octubre’ se celebra entre los meses de septiembre y octubre en la capital bávara de Múnich desde 1810. La fiesta tiene una duración de 16 o 17 días, con una asistencia media superior a los seis millones de visitantes. En el Oktoberfest solamente se sirve cerveza que cumple con la Reinheitsgehot, la ley de pureza alemana de 1516. Además, la cerveza debe haber sido elaborada dentro de los límites de la ciudad de Múnich.. Oktoberfest, la fiesta de la cerveza por antonomasia.
Cargar más