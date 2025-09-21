El funeral de Charlie Kirk en Glendale genera tensión y medidas extremas de seguridad

A pocas horas del funeral de Charlie Kirk en Glendale (Arizona, EE.UU.) la tensión crece en la ciudad, con las autoridades trabajando para intensificar las medidas de seguridad ante la gran expectación en torno al evento y la presencia de varios funcionarios de alto perfil de la Administración, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump.



Este domingo, líderes políticos y seguidores del activista ultraconservador asesinado se darán cita en el Estadio State Farm de Glendale para honrar el legado del creador de Turning Point, una organización juvenil dedicada a promover principios conservadores y la libertad de expresión.



Kirk fue asesinado el 10 de septiembre tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un debate ante centenares de personas en la Universidad Utah Valley. Su muerte ha generado un intenso debate sobre la seguridad y la libertad de expresión, temas que enmarcan el contexto del funeral.



Ante el clima de tensión y la expectativa por el funeral, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) ha reforzado la vigilancia y las medidas de seguridad en Glendale, movilizando agentes federales y colaborando con las autoridades locales para garantizar el orden y la protección durante el evento.



Aunque las autoridades no han confirmado la veracidad de las amenazas, están tomando medidas de seguridad adicionales debido a los riesgos potenciales.



Este viernes, un hombre armado fue detenido por el servicio secreto en el Estadio State Farm, casa de los Arizona Cardinals, acusado de hacerse pasar por un agente del orden público, dijo el Servicio Secreto a medios nacionales.



Entre los invitados están el vicepresidente estadounidense y cercano amigo de Kirk, JD Vance; Erika Kirk, la viuda de Kirk y nueva directora ejecutiva de Turning Point, y varios funcionarios de la Administración que arribarán en dos aviones, según indicó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca.



"El presidente, el vicepresidente, el presidente de la Cámara de Representantes y los secretarios del Gabinete hablarán en su funeral en Arizona. De hecho, vamos a llevar dos aviones llenos de personal de la Casa Blanca. Eso da una idea de cuántas personas de los más altos niveles de nuestro Gobierno lo apreciaban", comentó Levitt.