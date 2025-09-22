Francia
Varios ayuntamientos franceses desoyen al Ministro del Interior e izan banderas de Palestina

Bandera de Palestina en el Ayuntamiento de Saint-Denis. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Frantziako hainbat udalek entzungor egin diote Barne ministroari eta Palestinako banderak eskegi dituzte

Esta iniciativa, promovida por el Partido Socialista, se ha encontrado con la respuesta negativa del ministro del Interior, el conservador Bruno Retailleau, que lo considera "un acto contrario a la neutralidad". Por ello, ha puesto en marcha una directiva para pedir que la Justicia actúe contra los Ayuntamientos que lo hagan.

