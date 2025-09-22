Frantzia
Frantziako hainbat udalek entzungor egin diote Barne ministroari eta Palestinako banderak zabaldu dituzte

Bandera de Palestina en Saint Denis
18:00 - 20:00

Palestinako bandera, Saint-Denisko udaletxean. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Bruno Retailleau Barne ministro kontserbadoreak Alderdi Sozialistaren ekimenaren kontrako jarrera agertu du, "neutraltasunaren kontrako ekintza" dela argudiatuz. Hori dela eta, zuzentarau bat jarri du martxan, Justiziak udal horien aurka egin dezala eskatzeko.

