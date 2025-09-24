RECONOCIMIENTO DE PALESTINA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Macron defiende ante Trump su decisión de reconocer el Estado palestino

El presidente de Francia ha abogado por tener una "perspectiva política" para poner fin a la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza.
NEW YORK (United States), 22/09/2025.- French President Emmanuel Macron speaks during the High-Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution, at the United Nations (UN) headquarters in New York, New York, USA, 22 September 2025. The UN General Assembly's high-level week runs from 22 until 30 September. (Nueva York) EFE/EPA/LEV RADIN
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante la Asamblea General de la ONU. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Palestinako Estatua aitortzeko erabakia defendatu du Macronek Trumpen aurrean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha defendido este martes ante su homólogo estadounidense, Donald Trump, su decisión de reconocer el Estado palestino junto a otros países y ha abogado por tener una "perspectiva política" para poner fin a la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

"Después de casi dos años de guerra, ¿cuál es el resultado? Han asesinado a los principales líderes de Hamás. Es un gran logro, pero al mismo tiempo tienen tantos combatientes de Hamás como el primer día. No no sirve de nada desmantelar a Hamás. No es la manera correcta de proceder", ha argüido el mandatario francés.

Macron ha recordado que muchos franceses perdieron la vida en los "horribles" ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de . "El presidente Trump tiene toda la razón: nadie olvida lo que sucedió el 7 de octubre", ha expresado desde Nueva York en un encuentro celebrado en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

Por otro lado, ha afirmado que París trabaja "arduamente" en el "día de después" —qué ocurrirá si finaliza la ofensiva israelí en el enclave— y ha subrayado que es necesario liberar a los rehenes, alcanzar un alto el fuego y acelerar el envío de ayuda humanitaria a Gaza "para estabilizar el territorio".

Emmanuel Macron Palestina Israel Francia Oriente Próximo Internacional

Más noticias sobre internacional

New York (United States), 23/09/2025.- US President Donald Trump gestures as he departs after addressing the General Debate of the 80th session of the United Nations General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters in New York, New York, USA, 23 September 2025. (Nueva York) EFE/EPA/LUKAS COCH NO ARCHIVING AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Servicio Secreto de los EE. UU. investigará el parón de una escalera mecánica ante Trump en la sede de la ONU

La escalera mecánica se paró justo cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, iba a subirse en ella junto a la primera dama, Melania Trump, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. La ONU afirma que un cámara de la delegación de EEUU habría activado "sin darse cuenta" un mecanismo de seguridad en la parte superior de la escalera. Por su parte, la Casa Blanca asegura que, si alguien de la ONU apagó escalera mécanica, "debe ser despedido".
Cargar más