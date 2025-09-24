PALESTINAKO ESTATUA

Macronek Palestinako Estatua aitortzearen alde egin du Trumpen aurrean

Israel Gazako Zerrendan egiten dabilen erasoa amaiera emateko "ikuspegi politikoa" izan behar dela nabarmendu du Frantziako presidenteak. 

NEW YORK (United States), 22/09/2025.- French President Emmanuel Macron speaks during the High-Level International Conference for the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution, at the United Nations (UN) headquarters in New York, New York, USA, 22 September 2025. The UN General Assembly's high-level week runs from 22 until 30 September. (Nueva York) EFE/EPA/LEV RADIN

Emmanuel Macron Frantziako presidentea, NBEren Batzar Nagusian. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Palestinako Estatuta aitortzearen alde egin du, bart, Donald Trump AEBko presidentearen aurrean. Horrez gain, Israel Gazako Zerrendan egiten ari den erasoaldiari amaiera emateko "ikuspegi politikoz" jardutearen alde agertu da.

"Ia bi urteko gerraren ondoren, zein da emaitza? Hamasen buruzagiak hil dituzte. Garaipen handia da, baina aldi berean Hamasek lehenengo egunean adina borrokalari ditu. Ez digu ezertarako balio Hamas desegiteak. Ez da jokabide egokia", azpimarratu du Macronek. 

Macronek gogora ekarri duenez, frantziar asko hil zituen Hamasek 2023ko urriaren 7ko erasoetan. "Trump presidentea zuzen dabil: inork ez du urriaren 7an gertaturikoa ahaztu", adierazi du NBEren Batzar Orokorrean egindako bilera batean. 

Bestalde, Macronek ziurtatu du Frantzia lanean ari dela Israelen erasoaldia amaitzen denerako. Ildo horretan, nabarmendu du beharrezkoa dela bahituak askatzea, su-etena adostea eta Gazarako giza laguntza areagotzea. 

Estatu palestinarra onartzea Hamas "saritzea" dela salatu du Trumpek
Frantziak Palestinako Estatua onartu du
