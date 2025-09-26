GAZA
El buque 'Furor' zarpa desde Cartagena para apoyar a la flotilla que se dirige a Gaza

CARTAGENA (MURCIA), 25/09/2025.- El buque de acción marítima (BAM) Furor ha zarpado la madrugada de este viernes del puerto de Cartagena para dar apoyo a la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda humanitaria a la franja de Gaza, tras los ataques sufridos por varios de sus componentes el pasado martes. EFE/Marcial Guillén
Cuenta con una dotación de medio centenar de personas, y a bordo porta un cañón y dos ametralladoras. Prevé alcanzar a la Global Sumud Flotilla en aproximadamente cuatro días.

