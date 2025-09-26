GAZA
'Furor' ontzia Cartagenatik abiatu da, Gazara doan ontzidiari laguntzeko asmoz

CARTAGENA (MURCIA), 25/09/2025.- El buque de acción marítima (BAM) Furor ha zarpado la madrugada de este viernes del puerto de Cartagena para dar apoyo a la Global Sumud Flotilla que lleva ayuda humanitaria a la franja de Gaza, tras los ataques sufridos por varios de sus componentes el pasado martes. EFE/Marcial Guillén
18:00 - 20:00
EITB

50 pertsona inguru doaz ontzian, eta, besteak beste, kanoi bat eta bi metrailadore daramatza. Aurreikuspenen arabera, lau egun beharko ditu Global Sumud Flotilla osatzen duten ontziengana iristeko.

