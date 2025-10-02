PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Israel intercepta barcos de la flotilla, EITB Focus y presentación de EITB Maratoia 2025

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Uno de los barcos de la flotilla interceptados por Israel. Imagen obtenida de un vídeo de Agencias
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Israelek Global Sumud Flotilla geldiarazi du, EITB Focus eta EITB Maratoiaren aurkezpena
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 2 de octubre de 2025:

Global Sumud Flotilla: El Ejército de Israel ha cumplido con su amenaza de impedir la llegada a Gaza de la llamada Global Sumud Flotilla, que partió de Barcelona hace un mes para denunciar el bloqueo israelí sobre el enclave palestino. Según la organización, al menos 13 embarcaciones han sido interceptadas y sus alrededor de 200 pasajeros permanecen en paradero desconocido, previsiblemente siendo trasladados a un puerto israelí para su deportación.

EITB Focus: La última entrega de EITB Focus ha preguntado a la ciudadanía vasca sobre el futuro del autogobierno vasco. El 43,3% ha optado por mejorar el actual Estatuto de Gernika. En segundo lugar, se situaría la posibilidad de mantener como está el Estatuto de Gernika, un epígrafe que ha elegido el 20,6 % de las personas encuestadas en EITB Focus. Sin embargo, el autogobierno no está entre las principales preocupaciones de la ciudadanía, al contrario que vivienda,  sanidad y seguridad ciudadana. Son los tres temas que la ciudadanía cree que deberían ser prioritarios en la gestión de sus municipios.

- EITB Maratoia 2025: EITB presenta en su sede de Bilbao los detalles de la edición 2025 de EITB Maratoia, que este año celebra su 26 aniversario. 

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Israel intercepta parte de la Flotilla Sumud rumbo a Gaza y detiene a 200 personas en aguas internacionales

El Ejército israelí ha paralizado al menos 20 de las 42 embarcaciones que navegaban hacia Gaza con ayuda humanitaria. La operación, realizada en aguas internacionales, contraviene el derecho internacional, según denuncian desde la flotilla. Alrededor de 20 barcos continúan la travesía bajo estrecha vigilancia y entre protestas en diferentes países y universidades.

Global Flotillak iragarri du hainbat ontziz inguratuta daudela eta seinaleak galtzen dituztela
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Ejército de Israel aborda varios buques de la Global Sumud Flotilla

La Flotilla ha confirmado el abordaje de, al menos, el 'Alma' y el 'Sirius', este último en el que viaja la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. En un mensaje de Instagram afirman también que están trabajando para confirmar la seguridad de los tripulantes. El ministro de Defensa de Italia ha afirmado que la flotilla está rodeada y será trasladada a Ashdod (Israel), desde donde sus ocupantes serán expulsados. 

Munich (Germany), 01/10/2025.- A burned vehicle covered in extinguishing foam after a fire in Munich, Germany, 01 October 2025. The Oktoberfest grounds in Munich will remain closed until at least 5 p.m. local time on 01 October, following an 'unspecified' bomb threat, police said. The threat is linked to a large-scale police operation in northern Munich where explosive devices were found inside a burning house, leaving one dead. (Alemania) EFE/EPA/VIFOGRA
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Cierran el Oktoberfest de Múnich por una alerta de explosivos y varios incidentes ocurridos en la ciudad

El Oktoberfest de Múnich, la más multitudinaria fiesta de la cerveza del mundo, que se celebra desde el pasado día 20 de septiembre, ha quedado hoy cerrado por "una alerta de explosivos verificada".  Tras un incendio que afectaba una casa y a varios coches, la policía ha encontrado un cadáver "relacionado con el incidente".  Según el alcalde de Múnich,  también hay una carta que "hay que tomarse en serio en vista del Oktorbefest". 

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Flotilla rumbo a Gaza alerta del acercamiento de varios buques tras entrar en "zona de riesgo"

Se trata de la zona donde las anteriores misiones fueron interceptadas, a unas 120 millas náuticas de la Franja. "Los participantes han activado los protocolos de seguridad en previsión de una posible interceptación", han destacado. El Gobierno español ha recomendado a la flotilla de Gaza no entrar en la zona de exclusión porque el buque de salvamento marítimo no podrá acceder a ella.

