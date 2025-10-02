Será noticia: Israel intercepta barcos de la flotilla, EITB Focus y presentación de EITB Maratoia 2025

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 2 de octubre de 2025:

- Global Sumud Flotilla: El Ejército de Israel ha cumplido con su amenaza de impedir la llegada a Gaza de la llamada Global Sumud Flotilla, que partió de Barcelona hace un mes para denunciar el bloqueo israelí sobre el enclave palestino. Según la organización, al menos 13 embarcaciones han sido interceptadas y sus alrededor de 200 pasajeros permanecen en paradero desconocido, previsiblemente siendo trasladados a un puerto israelí para su deportación.

- EITB Focus: La última entrega de EITB Focus ha preguntado a la ciudadanía vasca sobre el futuro del autogobierno vasco. El 43,3% ha optado por mejorar el actual Estatuto de Gernika. En segundo lugar, se situaría la posibilidad de mantener como está el Estatuto de Gernika, un epígrafe que ha elegido el 20,6 % de las personas encuestadas en EITB Focus. Sin embargo, el autogobierno no está entre las principales preocupaciones de la ciudadanía, al contrario que vivienda, sanidad y seguridad ciudadana. Son los tres temas que la ciudadanía cree que deberían ser prioritarios en la gestión de sus municipios.

- EITB Maratoia 2025: EITB presenta en su sede de Bilbao los detalles de la edición 2025 de EITB Maratoia, que este año celebra su 26 aniversario.