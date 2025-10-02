TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Israelek Global Sumud Flotilla geldiarazi du, EITB Focus eta EITB Maratoiaren aurkezpena

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Israelek atzemandako ontzietako bat. Agentzien bideo batetik lortutako irudia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 2an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Global Sumud Flotilla: Israelgo Armadak mehatxua bete eta Global Sumud Flotillako ontziak geldiarazi ditu, Gazako kostaldetik ehun kilometro eskasera. Gutxienez 13 ontzi geldiarazi ditu, guztira 200 ekintzaile inguru. Flotillako kideek salatu dutenez, era bortitzean, nazioarteko uretan atzeman dituzte. Hala ere, Saif Abukeshek bozeramaileak zehaztu du oraindik 30 ontzi Gazara bidean doazela. 

EITB Focus: EITB Focusen azken atalak euskal autogobernuari buruz galdetu die euskal herritarrei. Horrela, % 43,3k egungo Gernikako Estatutua hobetzearen alde egin dute,  % 20,6k aukeratu dute Gernikako Estatutua bere horretan mantentzea aukeratu dute. Hala ere, autogobernua ez dago herritarren kezka nagusien artean, bai, ordea, etxebizitza, osasuna eta herritarren segurtasuna. 

- EITB Maratoia: 2025eko EITB Maratoiaren nondik norakoak aurkeztu ditu EITBk, Bilboko egoitzan. Hain justu, 26. urteurrena ospatuko du aurten EITBren elkartasun maratoiak. 

Israel Palestina Ekialde Hurbila Benjamin Netanyahu Gazako Zerrenda Hauteskunde inkestak EiTB Focus Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Telebista Publikoa Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Israelek Sumud flotillaren hainbat itsasontzi atzeman ditu Gazara bidean eta 200 pertsona atxilotu ditu nazioarteko uretan

Israelgo Armadak Gazara laguntza humanitarioarekin zihoazen 42 ontzietatik gutxienez 20 geldiarazi ditu. Nazioarteko uretan egindako operazioak nazioarteko zuzenbidea urratzen du, Flotillako iturrien arabera salatu dutenez. Hogei itsasontzi inguruk zeharkaldia jarraitzen dute, zaintza estupean. Gainera, protestak egongo dira hainbat herrialde eta unibertsitatetan.

Munich (Germany), 01/10/2025.- A burned vehicle covered in extinguishing foam after a fire in Munich, Germany, 01 October 2025. The Oktoberfest grounds in Munich will remain closed until at least 5 p.m. local time on 01 October, following an 'unspecified' bomb threat, police said. The threat is linked to a large-scale police operation in northern Munich where explosive devices were found inside a burning house, leaving one dead. (Alemania) EFE/EPA/VIFOGRA
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Leherketa bat eta hainbat gertakari izan dira Munichen, eta itxi egin behar izan dute Oktoberfest azoka

Municheko Oktoberfest azoka, irailaren 20tik martxan den munduko garagardo-azokarik jendetsuena, itxi egin behar izan dute gaur, "egiaztatutako bonba-alerta baten ondorioz". Etxe bat eta hainbat auto kiskali dituen sute baten ostean, poliziak "gertakariarekin lotutako" gorpu bat aurkitu du. Municheko alkatearen arabera, "mehatxuak dakartzan eta serio hartu beharreko" gutun bat ere aurkitu dute.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gazara bidean dagoen Flotillak ohartarazi du hainbat ontzi hurbilduko direla "arrisku eremuan" sartu ostean

Gune horretan atzeman zituzten aurreko misioak, Zerrendatik 120 bat itsas miliatara. "Parte-hartzaileek segurtasun-protokoloak aktibatu dituzte, esku-hartzeren bat izan daitekeela aurreikusita", nabarmendu dute. Espainiako Gobernuak "biziki" gomendatu die Gazara doan ontzidiko kideei arrisku-eremuan ez sartzeko, Espainiako itsas salbamenduko ontziak ezin baitu bertara sartu, tripulazioa eta ontzidiko kideak arriskuan jarriko lituzkeelako.

Gehiago kargatu