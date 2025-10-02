Albiste izango dira: Israelek Global Sumud Flotilla geldiarazi du, EITB Focus eta EITB Maratoiaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 2an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Global Sumud Flotilla: Israelgo Armadak mehatxua bete eta Global Sumud Flotillako ontziak geldiarazi ditu, Gazako kostaldetik ehun kilometro eskasera. Gutxienez 13 ontzi geldiarazi ditu, guztira 200 ekintzaile inguru. Flotillako kideek salatu dutenez, era bortitzean, nazioarteko uretan atzeman dituzte. Hala ere, Saif Abukeshek bozeramaileak zehaztu du oraindik 30 ontzi Gazara bidean doazela.
- EITB Focus: EITB Focusen azken atalak euskal autogobernuari buruz galdetu die euskal herritarrei. Horrela, % 43,3k egungo Gernikako Estatutua hobetzearen alde egin dute, % 20,6k aukeratu dute Gernikako Estatutua bere horretan mantentzea aukeratu dute. Hala ere, autogobernua ez dago herritarren kezka nagusien artean, bai, ordea, etxebizitza, osasuna eta herritarren segurtasuna.
- EITB Maratoia: 2025eko EITB Maratoiaren nondik norakoak aurkeztu ditu EITBk, Bilboko egoitzan. Hain justu, 26. urteurrena ospatuko du aurten EITBren elkartasun maratoiak.
Milaka pertsona kalera irten dira Erroman eta beste hiri batzuetan Flotilla atzeman dutelako
Italiako hiriburuko erdigunean 10.000 pertsona inguru bildu dira manifestazioan, bertako hedabideen arabera. Italiako sindikatu nagusiak, CGILek, greba orokorra deitu du ostiralerako, "herritar italiarrak zeramatzaten zibilen ontzien aurkako erasoaren aurka".
Israelek Sumud flotillaren hainbat itsasontzi atzeman ditu Gazara bidean eta 200 pertsona atxilotu ditu nazioarteko uretan
Israelgo Armadak Gazara laguntza humanitarioarekin zihoazen 42 ontzietatik gutxienez 20 geldiarazi ditu. Nazioarteko uretan egindako operazioak nazioarteko zuzenbidea urratzen du, Flotillako iturrien arabera salatu dutenez. Hogei itsasontzi inguruk zeharkaldia jarraitzen dute, zaintza estupean. Gainera, protestak egongo dira hainbat herrialde eta unibertsitatetan.
Israelgo Armadak Global Sumud Flotillako hainbat ontzi abordatu ditu
Flotillak baieztatu duenez, gutxienez 'Alma' eta 'Sirius' ontziak abordatu dituzte. Azken horretan, Ada Colau Bartzelonako alkate ohia doa. Instagrameko mezu batean adierazi dutenez, tripulatzaileen segurtasuna berresteko lanean ari dira. Italiako Defentsa ministroak adierazi du ontzidia inguratuta dagoela eta Ashdodera (Israel) eramango dutela.
Hamasek Trumpen Gazarako plana aztertzen jarraitzen du, baina Israelek erabat beteko duela bermatzea eskatu du
Negoziazioen berri duten iturrien arabera, Palestinako mugimenduak bermeak eskatzen dizkie bitartekariei; Israelek su-etena urratuko ez duela eta Gazatik aterako dela ziurtatu nahi du.
Gaza erabat setiatzear dagoela esan du Israelek, eta ihes egiteko "azken aukera" eman die gazatarrei
"Hegoalderatz joatea da Gazako biztanleek duten azken aukera, Hamaseko terroristak Gazako hirian isolatuta utzita, Israelgo Indar Armatuen jarduerek jarraituko dutelako", ohartarazi du Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak.
Leherketa bat eta hainbat gertakari izan dira Munichen, eta itxi egin behar izan dute Oktoberfest azoka
Municheko Oktoberfest azoka, irailaren 20tik martxan den munduko garagardo-azokarik jendetsuena, itxi egin behar izan dute gaur, "egiaztatutako bonba-alerta baten ondorioz". Etxe bat eta hainbat auto kiskali dituen sute baten ostean, poliziak "gertakariarekin lotutako" gorpu bat aurkitu du. Municheko alkatearen arabera, "mehatxuak dakartzan eta serio hartu beharreko" gutun bat ere aurkitu dute.
AEBn, aurrekontuak egiteko akordio faltak Gobernu Federala zati batean ixtea eragin du
Ordezkaritza zabalena duten alderdiek ez dute lortu nork bere aurrekontu-proposamena aurrera ateratzeko adina babes. Oraingoz, itxierak ez du eraginik funtsezko zerbitzuetan, baina akordioa lortu arte funtzionarioek ez dute kobratuko.
Trumpen muga-zerga berriak, indarrean: sendagaien gainean % 100ekoa ezarri du
Gaurtik aurrera, inportatutako sendagai guztiek % 100eko muga-zerga izango dute; atzerritik joandako kamioi handiek, % 25ekoa; eta sukaldeko altzariek, bainugeletarako apain-mahaiek eta horiekin lotutako produktuek, berriz, % 50ekoa.
Gazara bidean dagoen Flotillak ohartarazi du hainbat ontzi hurbilduko direla "arrisku eremuan" sartu ostean
Gune horretan atzeman zituzten aurreko misioak, Zerrendatik 120 bat itsas miliatara. "Parte-hartzaileek segurtasun-protokoloak aktibatu dituzte, esku-hartzeren bat izan daitekeela aurreikusita", nabarmendu dute. Espainiako Gobernuak "biziki" gomendatu die Gazara doan ontzidiko kideei arrisku-eremuan ez sartzeko, Espainiako itsas salbamenduko ontziak ezin baitu bertara sartu, tripulazioa eta ontzidiko kideak arriskuan jarriko lituzkeelako.