21 activistas de la Global Sumud Flotilla de nacionalidad española llegan este domingo a Madrid
A las 16:;00 saldran de Tel Aviv
hacia Madrid Barajas
Para llegar a las 20:00 horas
segun el Ministerio de Exteriores estos han firmado un documento de autoinculpación, aceptan que hicieron una entreda ilegal. es la condicion q ha puesto israel para el acuerdo de deporatcion
pero hay otros 28 detenidos que van a seguir en la carcel de keretz
sabemos q van a volver colau y concejal de barcelona
Mov global de EH para gaza no tiene información sobre sus cuatro integrantes... nikel zuloaga, karim, itziar moreno, javier oses,
el minist de ext no quiere dar nada por seguro hasta que el avion este en el aire
