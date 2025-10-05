GENOCIDIO EN GAZA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

21 activistas de la Global Sumud Flotilla de nacionalidad española llegan este domingo a Madrid

De momento, se desconoce si viajan en este grupo los cuatro activistas del Movimiento Global por Gaza de Euskal Herria.
Global Sumud Flotilla. Foto de archivo: Agencias
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Estamos completando la información... 

Retorno de 21 activistas"

"Vuelan de Tel Aviv a Madrid los miembros de la Global Sumud Flotilla liberados"

A las 16:;00 saldran de Tel Aviv

hacia Madrid Barajas

Para llegar a las 20:00 horas

segun el Ministerio de Exteriores estos han firmado un documento de autoinculpación, aceptan que hicieron una entreda ilegal. es la condicion q ha puesto israel para el acuerdo de deporatcion

pero hay otros 28 detenidos que van a seguir en la carcel de keretz 

sabemos q van a volver colau y concejal de barcelona

Mov global de EH para gaza no tiene información sobre sus cuatro integrantes... nikel zuloaga, karim, itziar moreno, javier oses, 

el minist de ext no quiere dar nada por seguro hasta que el avion este en el aire 

Llegan a Estambul los primeros activistas de la Flotilla
Franja de Gaza Palestina Israel Oriente Próximo Internacional

Más noticias sobre internacional

Llegan a Estambul 137 activistas de la Flotilla deportados por Israel
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Llegan a Estambul los primeros activistas de la Flotilla

Ha llegado ya a Estambul un grupo de 137 activistas de 13 nacionalidades, integrantes de la Flotilla Global Sumud detenida en aguas internacionales cuando intentaba llegar a Gaza. Miembros aseguran que la activista Greta Thunberg fue "torturada de forma grave" e intentaron "forzarla a besar la bandera israelí". Por el momento, no se sabe cuando se deportará a los ciudadanos del Estado español presentes en la flotilla.

Cargar más