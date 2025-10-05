GENOZIDIOA GAZAN
Global Sumud Flotillan parte hartu duten nazionalitate espainiarreko 21 ekintzaile Madrilera iritsiko dira igande honetan

Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria kolektibotik ez dute argitu lau euskal herritarrak lehen talde horretan dauden ala ez. Nazionalitate espainiarra duten beste 28k, bien bitartean, Israelgo espetxe batean jarraituko dute. 

Global Sumud Flotilla. Artxiboko argazkia: Agentziak

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelek atxilotutako Global Sumud Flotillako kideetako batzuk beren jatorrizko herrialdeetara bidean dira. Jose Manuel Albares Espainiako Atzerri ministroak igande honetan jakinarazi duenez, nazionalitate espainiarreko 49 ekintzaileetatik 21 gaur bertan iritsiko dira Madrilera. 

Hegaldia 16:00ak aldera atera da Tel Avivetik (Israel) eta 20:00ak ingururako espero da Madrilgo Barajas aireportura iristea. 

Gaur gaurkoz, Espainiako Atzerri Ministerioak eta Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria kolektiboak ez dute argitu flotillan parte hartu duten lau euskal herritarrak lehen talde horretan dauden ala ez. 

Aitzitik, igande honetan iristekoak dira Ada Colau Bartzelonako alkate ohia eta Jordi Coronas Bartzelonako zinegotzia (ERC). 

Nazionalitate espainiarra duten beste 28k, bien bitartean, Israelgo espetxe batean jarraituko dute. Horien artean daude Podemoseko hiru ordezkariek —Lucia Muñoz, Serigne Mbaye eta Alejandra Martinez— .

Albarasek sare sozialetan azaldu duenez, Espainiako Gobernuak babes diplomatikoa eta kontsularra eskainiko die Israelen jarraitzen duten gainerako espainiarrei, "askatasuna berreskuratzen duten arte". 

Istanbulera iritsi dira Flotillako lehen aktibistak
