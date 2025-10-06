Los activistas de la flotilla denuncian malos tratos de Israel: "Una situación de intentar humillarnos y vejarnos"
Los 21 españoles de la Global Sumud Flotilla llegados al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas han denunciado malos tratos por parte del Gobierno de Israel, asegurando que allí se han encontrado "con una situación de intentar humillarnos y vejarnos".
"Un compañero decía que sentía que si fuésemos palestinos habríamos estado asesinados y esa es la sensación que nos queda después de todo lo que ha vivido porque ha habido un proceso constante de deshumanización, de intentar culpabilizarnos de lo que había, actos de hostilidad durante todo el tiempo, privación de sueño también (...) Nos hemos encontrado con una situación de intentar humillarnos y vejarnos", han trasladado algunos de los activistas en declaraciones a medios.
En este sentido, han explicado que llegaron "en una condición de absoluta indefensión" y que han vivido "una situación de escalada constante", en donde, según sus palabras, se les ha negado "el derecho a atención sanitaria", no han tenido acceso a agua potable y han sufrido privación de sueño y racismo.
"Esta es la ropa con la que hemos llegado, porque no nos la han dejado cambiar (...) Abríamos el agua porque nos decían que tomábamos agua del grifo y salía agua gris, agua café, que no se podía tomar, pero no les importaba", han apuntado, criticando que "algunas mujeres" no han tenido o se les ha negado la medicación.
Preguntados por si han llegado a temer por su vida, un activista ha respondido que él "personalmente sí": "Ha habido momentos que he pensado, aquí es donde me matan".
Con todo, han aseverado que "sin duda" volverían a embarcar en otra flotilla y, cuestionados por si consideran que ha servido para algo, el diputado de Compromís Juan Bordera ha señalado que cree que "es una obviedad que ha cambiado algo en el inconsciente colectivo". Los tripulantes de la flotilla han llegado a la terminal con los brazos en alto y han sido acogidos a gritos de '¡Viva la flotilla!'.
Por su parte, el portavoz de la Global Sumid Flotilla, Saif Abukeshek, ha insistido en una falta de información durante el proceso de detención que ha generado "preocupación" en las familias, si bien se ha mostrado orgulloso de recibir a parte de los integrantes de la embarcación.
"Insistimos que durante todo el proceso de detención hasta el momento nos faltó bastante información a través del consulado para la organización y para los familiares que ha añadido preocupación", ha esgrimido.
"Mientras que Israel no reciba ninguna consecuencia por los crímenes que está cometiendo, va a seguir cometiendo crímenes(...) Prometemos que vamos a seguir y no vamos a parar hasta que acabe el genocidio y el bloqueo en Gaza", ha indicado.
Ha llegado ya a Estambul un grupo de 137 activistas de 13 nacionalidades, integrantes de la Flotilla Global Sumud detenida en aguas internacionales cuando intentaba llegar a Gaza. Miembros aseguran que la activista Greta Thunberg fue "torturada de forma grave" e intentaron "forzarla a besar la bandera israelí". Por el momento, no se sabe cuando se deportará a los ciudadanos del Estado español presentes en la flotilla.