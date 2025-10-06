GAZAREKIN ELKARTASUNA

Flotillako ekintzaileek Israelen tratu txarrak salatu dituzte: "Gu makurtzen eta iraintzen saiatu dira"

Hilko ote zuten pentsatu zuten galdetuta, aktibista batek erantzun du berak "pertsonalki baietz": "Egon dira momentuak pentsatu dudana, hemen hilko naute".

MADRID, 05/10/2025.- Llegada de los 21 activistas españoles que formaban parte de la Flotilla Global Sumud retenidos por Israel, procedentes de Tel Aviv, este domingo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas. EFE/Javier Lizón
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Adolfo Suarez Madril-Barajaseko aireportura iritsi diren Global Sumud Flotillako 21 espainiarrek Israelgo Gobernuaren tratu txarrak salatu dituzte, eta bertan "gu umiliatzen eta iraintzen" saiatu direla Adierazi dute.

"Lankide batek zioen sentitzen zuela palestinarrak izango baginahilda egongo ginatekeela, eta sentsazio hori geratzen zaigu bizi izan duen guztiaren ondoren, etengabeko deshumanizazio-prozesu bat egon delako, zegoenaren errudun egiten saiatu direlako, denbora guztian etsaitasun-ekintzak egin ditugulakoan, baita loa kendu digulako ere (...) Umiliatzen eta iraintzen saiatzeko egoera bat aurkitu dugu beraien aldetik", adierazi dute aktibista batzuek hedabideetara egindako adierazpenetan.

Ildo horretan, azaldu dute "erabateko babesgabetasun egoeran" iritsi zirela, eta biolentziaren "etengabeko eskalada" bizi izan dutela; izan ere, haien hitzetan, "osasun-arretarako eskubidea" ukatu zaie, ez dute edateko urik izan, eta lo egitea ere ukatu diete.

"Arropa hauekin iritsi gara, ez digutelako aldatzen utzi (...) Ura irekitzen genuen esaten zigutelako iturriko ura har genezakeela, baina ur grisa ateratzen zen, kafe itxurako ura. Hori ezin zen edan, baina ez zitzaiela axola", esan dute, eta kritikatu dute "emakume batzuek" ez dutela botikarik izan edo ez dietela eman.

Hiltzeko beldur izan ote diren galdetuta, aktibista batek erantzun du berak "pertsonalki bai" "Egon dira uneak pentsatu dudana, hemen hilko naute".

Hala ere, "zalantzarik gabe" beste flotilla batean sartuko liratekeela baieztatu dute, eta, zerbaitetarako balio izan ote duen zalantzan jarrita, Juan Bordera Compromiseko diputatuak esan du "inkontziente kolektiboan zerbait aldatu dela" uste duela. Flotillako tripulatzaileak besoak altxatuta iritsi dira terminalera, eta 'Gora flotilla!' oihukatu dute.

Bestalde, Saif Abukeshek Global Sumid Flotillako bozeramaileak berretsi du informazio falta izan dela atxiloketa prozesuan, eta horrek "kezka" sortu duela familiengan, nahiz eta harro agertu ontziko kideetaz

"Berriro diogu orain arteko atxilotze prozesu osoan informazio dezente falta izan zitzaigula kontsulatuaren bidez, erakundearentzat eta senideentzat kezka erantsi du", azaldu du.

"Israelek egiten ari den krimenengatik ondoriorik jasotzen ez duen bitartean, krimenak egiten jarraituko du (...) Jarraituko dugula hitzematen dugu, eta ez gara geldituko Gazako genozidioa eta blokeoa amaitu arte", adierazi du.

