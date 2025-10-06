Flotillako ekintzaileek Israelen tratu txarrak salatu dituzte: "Gu makurtzen eta iraintzen saiatu dira"
Hilko ote zuten pentsatu zuten galdetuta, aktibista batek erantzun du berak "pertsonalki baietz": "Egon dira momentuak pentsatu dudana, hemen hilko naute".
Adolfo Suarez Madril-Barajaseko aireportura iritsi diren Global Sumud Flotillako 21 espainiarrek Israelgo Gobernuaren tratu txarrak salatu dituzte, eta bertan "gu umiliatzen eta iraintzen" saiatu direla Adierazi dute.
"Lankide batek zioen sentitzen zuela palestinarrak izango baginahilda egongo ginatekeela, eta sentsazio hori geratzen zaigu bizi izan duen guztiaren ondoren, etengabeko deshumanizazio-prozesu bat egon delako, zegoenaren errudun egiten saiatu direlako, denbora guztian etsaitasun-ekintzak egin ditugulakoan, baita loa kendu digulako ere (...) Umiliatzen eta iraintzen saiatzeko egoera bat aurkitu dugu beraien aldetik", adierazi dute aktibista batzuek hedabideetara egindako adierazpenetan.
Ildo horretan, azaldu dute "erabateko babesgabetasun egoeran" iritsi zirela, eta biolentziaren "etengabeko eskalada" bizi izan dutela; izan ere, haien hitzetan, "osasun-arretarako eskubidea" ukatu zaie, ez dute edateko urik izan, eta lo egitea ere ukatu diete.
"Arropa hauekin iritsi gara, ez digutelako aldatzen utzi (...) Ura irekitzen genuen esaten zigutelako iturriko ura har genezakeela, baina ur grisa ateratzen zen, kafe itxurako ura. Hori ezin zen edan, baina ez zitzaiela axola", esan dute, eta kritikatu dute "emakume batzuek" ez dutela botikarik izan edo ez dietela eman.
Hiltzeko beldur izan ote diren galdetuta, aktibista batek erantzun du berak "pertsonalki bai" "Egon dira uneak pentsatu dudana, hemen hilko naute".
Hala ere, "zalantzarik gabe" beste flotilla batean sartuko liratekeela baieztatu dute, eta, zerbaitetarako balio izan ote duen zalantzan jarrita, Juan Bordera Compromiseko diputatuak esan du "inkontziente kolektiboan zerbait aldatu dela" uste duela. Flotillako tripulatzaileak besoak altxatuta iritsi dira terminalera, eta 'Gora flotilla!' oihukatu dute.
Bestalde, Saif Abukeshek Global Sumid Flotillako bozeramaileak berretsi du informazio falta izan dela atxiloketa prozesuan, eta horrek "kezka" sortu duela familiengan, nahiz eta harro agertu ontziko kideetaz
"Berriro diogu orain arteko atxilotze prozesu osoan informazio dezente falta izan zitzaigula kontsulatuaren bidez, erakundearentzat eta senideentzat kezka erantsi du", azaldu du.
"Israelek egiten ari den krimenengatik ondoriorik jasotzen ez duen bitartean, krimenak egiten jarraituko du (...) Jarraituko dugula hitzematen dugu, eta ez gara geldituko Gazako genozidioa eta blokeoa amaitu arte", adierazi du.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Global Sumud Flotillako 21 ekintzaile Barajaseko aireportura iritsi dira
Espainiar nazionalitateko 21 pertsona dira, eta Israelek "tratu txarrak" eman dizkiela salatu dute. Lau euskal ekintzaileek preso jarraitzen dute Israelen, euren autoinkulpazioa sinatzeari uko egin diotelako.
Israelgo eta Hamaseko negoziatzaileek astelehen honetan aztertuko dute Trumpek proposatutako plana
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak agindua eman du ordezkaritza bat Afrikako herrialdera bidaltzeko. Horrek Ron Dermer izango du; alegia, Gai Estrategikoetako ministroa.
Global Sumud Flotillan parte hartu duten nazionalitate espainiarreko 21 ekintzaile Madrilera iritsi dira
Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria kolektiboko kiderik ez dago talde horretan, eta Saharonimgo espetxean jarraitzen dute Espainiako Estatuko 24 herritarrekin batera, autoinkulpazioa sinatu ez dutelako.
Errusiak eraso masiboak egin ditu Ukrainan eta bost pertsona hil ditu Lviv hirian eta Zaporizhian
Errusiak droneekin eta misilekin eraso egin du Ukraina, ekialdetik mendebaldera, larunbat gauean. Bereziki gogor kolpatu ditu Zaporizhia eskualdea (gutxienez pertsona bat hil da bertan) eta Lviv hiria (gutxienez lau pertsona hil dira eta hiriaren zati bat argindarrik gabe geratu da).
Israelek tropak ateratzeko "lehen fasea" onartu duela iragarri du Trumpek, eta horri oniritzia emateko eskatu dio Hamasi
AEBko presidenteak esan du Israelen "urratsa" ontzat eman beharko duela orain Hamasek, eta behin hori eginda su-etena eraginkorra izango dela. Egiptoko Gobernuak, bestalde, baieztatu du Israelgo eta Hamaseko ordezkaritzek astelehenean hasiko dituztela negoziazioak Kairon.
Bi adingabe hil eta beste bi egoera kritikoan dira Texasen izandako tiroketa baten ondorioz
Houston hiriko kanpoaldean izandako tiroketa baten ondorioz, bi haur hil dira, bata 4 urtekoa eta bestea 13 urtekoa, eta beste bi larri zauritu dira, 9 eta 8 urtekoak. Poliziak emakume bat atxilotu du.
Netanyahu: "Lorpen handi bat eskuratzear gaude"
Bahituak datozen egunetan askatzea espero du Israelgo lehen ministroak, eta negoziazio talde bat Egiptora joatea agindu duela baieztatu du, bitartekariekin eta Hamasekin "xehetasun teknikoak lotzeko".
Istanbulera iritsi dira Flotillako lehen aktibistak
Hamahiru nazionalitateko 137 aktibista iritsi dira Istanbulera, Global Sumud ontzidiko kideak, Gazara iritsi nahian nazioarteko uretan atxilotu zituztenak. Aktibistek azaldu dutenez, Greta Thunberg "modu larrian torturatu" dute eta "bandera israeldarra musukatzera behartzen" saiatu dira. Oraingoz, ez dute zehaztu noiz deportatuko dituzten ontzidian dauden espainiar Estatuko herritarrak.
Zer negoziatuko da igande honetatik aurrera Gazako bake planari buruz?
Donald Trumpek proposatutako 20 puntuko plana ez dute erabat onartu palestinarrek; izan ere, Hamasek negoziatzea eskatu du airean geratuko liratekeen gai batzuen xehetasunak.