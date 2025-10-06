Global Sumud Flotilla
Los activistas vascos de la flotilla abandonan Israel

Los cuatro activistas vascos se encuentran en Atenas, desde donde cogerán un vuelo dirección Bilbao. Se espera que aterricen en la capital de Bizkaia sobre las 23:14 horas de este lunes.

Imagen interior de la Global Sumud Flotilla. Foto: Twitter.
Euskaraz irakurri: Flotillako euskal ekintzaileek Israel utzi dute
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los cuatro activistas vascos de la Global Sumud Flotilla han abandonado Tel Aviv, tras ser detenidos cuando se dirigían a la Franja de Gaza.

Junto con ellos, los últimos ciudadanos de nacionalidad española también volverán a su país de origen, salvo la detenida por dar un mordisco a una funcionaria.

Tanto los 23 españoles como los 4 vascos se encontraban bajo custodia israelí, ya que una integrante del grupo de los españoles estaba acusada por morder a una funcionaria de la prisión de Ktziot.

Por su parte, la Policía de Israel ha confirmado que esta última permanecerá en arresto, en un mensaje el que ha asegurado que la trabajadora de la cárcel sufría heridas leves.

Según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, un avión de la Fuerza Aérea Española que viajó a primera hora de la mañana de Zaragoza a Atenas se encargará del retorno de los 27 activistas.

Los cuatro ciudadanos vascos cogerán un vuelo dirección Bilbao a las 20:30 horas, y se prevé su llegada sobre las 23:14 horas.

La nueva flotilla se encuentra ya a 350 kilómetros de Gaza
