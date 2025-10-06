Los activistas vascos de la flotilla abandonan Israel

Los cuatro activistas vascos de la Global Sumud Flotilla han abandonado Tel Aviv, tras ser detenidos cuando se dirigían a la Franja de Gaza.

Junto con ellos, los últimos ciudadanos de nacionalidad española también volverán a su país de origen, salvo la detenida por dar un mordisco a una funcionaria.

Tanto los 23 españoles como los 4 vascos se encontraban bajo custodia israelí, ya que una integrante del grupo de los españoles estaba acusada por morder a una funcionaria de la prisión de Ktziot.

Por su parte, la Policía de Israel ha confirmado que esta última permanecerá en arresto, en un mensaje el que ha asegurado que la trabajadora de la cárcel sufría heridas leves.

Según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, un avión de la Fuerza Aérea Española que viajó a primera hora de la mañana de Zaragoza a Atenas se encargará del retorno de los 27 activistas.

Los cuatro ciudadanos vascos cogerán un vuelo dirección Bilbao a las 20:30 horas, y se prevé su llegada sobre las 23:14 horas.