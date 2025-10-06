Global Sumud Flotilla
Flotillako euskal ekintzaileek Israel utzi dute

Lau euskal ekintzaileak Atenasen daude, eta bertatik hegaldia hartuko dute Bilborako noranzkoan. Astelehen honetan, 23:14ak aldera, Bizkaiko hiriburuan lurreratzea espero da.

Global Sumud Flotillaren barruko irudia. Argazkia: Twitter.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Global Sumud Flotillako lau euskal ekintzaileak Tel Avivetik atera dira, Gazako Zerrendara zihoazenean atxilotu ostean.

Horiekin batera, espainiar nazionalitatea duten azken herritarrak ere jatorrizko herrialdera itzuliko dira, funtzionario bati hozka egiteagatik atxilotutakoa izan ezik.

23 espainiarrak eta 4 euskaldunak israeldarren zaintzapean zeuden; izan ere, espainiarren taldeko kide bati Ktzioteko kartzelako funtzionario bati kosk egitea leporatzen zioten.

Bestalde, Israelgo Poliziak baieztatu du azken horrek atxilotuta jarraituko duela, kartzelako langileak zauri arinak zituela esanez.

Jose Manuel Albares Atzerriko ministroak adierazi duenez, goizean goiz Zaragozatik Atenasera abiatu den Espainiako Aire Armadako hegazkin bat arduratuko da 27 ekintzaileen itzuleraz.

Lau euskal herritarrek hegaldi bat  hartuko dute Bilborako noranzkoan a 20:30ean, eta 23:14ean iristea aurreikusten da.

Ontzidi berria Gazatik 350 kilometrora dago
