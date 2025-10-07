Negociadores estadounidenses y turcos se suman este miércoles a las negociaciones de paz para Gaza

La segunda jornada de las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás para negociar el plan de paz para Gaza que el presidente de EE. UU., Donald Trump, propuso hace unos días, ha transcurrido “en un clima positivo”, según fuentes cercanas a las conversaciones.

El acuerdo plantea un alto el fuego con Israel, la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los ya fallecidos, y el establecimiento de un Gobierno tecnócrata en Gaza. También pide el desarme de Hamás, algo que el grupo islamista se resiste a hacer.

Aunque, de momento, el hermetismo sobre el contenido de la negociación es total, el jefe negociador de Hamás, Jalil al Haya, ha afirmado que el grupo islamista está "listo" para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, pero ha advertido de que el movimiento palestino necesita "garantías" de que Israel detendrá por completo su campaña militar.

Por su parte, Trump, ha subrayado esta tarde que su país tiene "mucho poder" y hará "todo lo posible" para que Israel y Hamás cumplan el plan de paz en Gaza que él propuso. "Haremos todo lo posible. Tenemos mucho poder y haremos todo lo posible para asegurarnos de que todos cumplan con el acuerdo", ha declarado durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense, Mark Carney.



Este martes se cumplen dos años del ataque de Hamás a Israel, el día en el que la ofensiva del Gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza escaló hasta convertirse en un genocidio. Las cifras hablan por sí solas: 67 000 personas fallecidas, la mayoría, mujeres y menores de edad, 168 000 heridos y una hambruna que afecta a más de medio millón de gazatíes.

Mañana, miércoles, se sumarán a las conversaciones mediadores de Estados Unidos y Turquía, por lo que se espera que sea una día clave. Medios egipcios afirman que el jueves o viernes podría haber un acuerdo preliminar sobre la mesa.