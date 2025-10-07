GENOZIDIOA GAZAN
AEBko eta Turkiako bitartekariak asteazken honetan batuko dira Gazako bake negoziazioetara

Orain arteko elkarrizketen diskrezioa erabatekoa bada ere, gertuko iturriek baieztatu dute giroa "positiboa" dela. Egiptoko hainbat hedabidek zabaldu dutenez, baliteke ostegun edo ostiralean behin behineko akordio bat izatea mahai gainean. 



Gaza, gaur. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Gazarako bakea lortzeko Israelgo Gobernuaren eta Hamas talde islamiarraren arteko zeharkako elkarrizketen bigarren eguna  giro "positiboan" joan dela ziurtatu dute gertuko iturriek. Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteak orain egun batzuk mahai gainean jarritako bake-plana ari dira negoziatzen, hainbat bitarketariren laguntzarekin. Asteazken honetan, AEBko eta Turkiako lantaldeak batuko dira negoziazio mahaira, eta adituen arabera, egun erabakigarria izan daiteke. 

Trumpen planak, besteak beste, Hamasen esku daude bahitu israeldarrak askatzea, Gazarako gobernu teknokrata bat osatzea eta Hamas armagabetzea jasotzen ditu. 

Oraingoz, lehen bi egunotako bake-elkarrizketei buruzko informaziorik ez da zabaldu, diskrezioa erabatekoa baita. Nolanahi ere, gaur, Jalil al Haya Hamaseko talde negoziatzailearen buruak jakinarazi du Gazan bakea lortzeko "prest" daudela, baina "bermeak" nahi dituztela esan du, Israelek eraso militar guztiak etengo dituela ziurtatzeko. 

Bere aldetik,  arratsaldean Etxe Zurian egin duen agerraldi batean, Trumpek berretsi du bere herrialdeak "botere handia" duela eta "eskura duen guztia" egingo duela, Gazan bakea lortzeko. "Botere handia dugu eta eskura dugun guztia egingo dugu, akordioa bete dadin", esan du. 

Bi urte bete dira astearte honetan, Hamasek aurrekaririk gabeko erasoa egin zionetik Israeli. Berehala erantzun zuen Benjamin Netanyahuren Gobernuak: Gazako Zerrendaren aurkako bonbardaketa masiboekin hasi zena, erabateko genozidio bilakatu da. Horren erakusgarri, datuak: 67.000 hildako, gehienak, emakumeak eta haurrak; 168.000 zauritu; eta milioi erdi herritar baino gehiago goseteak harrapatuta. 

 

Kfar Aza (Israel), 07/10/2025.- Smoke rises as a result of an Israeli strike on the outskirts of Gaza City as seen from the Israeli side of the border, 07 October 2025. October 07 marks two years since the Palestinian militant group Hamas launched a surprise attack on Israel, taking dozens of hostages and killing nearly 1,200 people. In response, Israel began its war on Gaza, which has killed more than 66,000 people, displaced millions and destroyed the Palestinians enclave. EFE/EPA/ATEF SAFADI
