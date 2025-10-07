Bake elkarrizketak Gazarako
Israelen eta Hamasen talde negoziatzaileek elkarrizketekin jarraituko dute, lehen txanda "positibo" baten ostean

Kfar Aza (Israel), 07/10/2025.- Smoke rises as a result of an Israeli strike on the outskirts of Gaza City as seen from the Israeli side of the border, 07 October 2025. October 07 marks two years since the Palestinian militant group Hamas launched a surprise attack on Israel, taking dozens of hostages and killing nearly 1,200 people. In response, Israel began its war on Gaza, which has killed more than 66,000 people, displaced millions and destroyed the Palestinians enclave. EFE/EPA/ATEF SAFADI

Israelek Gaza bonbardatzen jarraitzen du astearte honetan. Argazkia. EFE. 

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo eta Hamas talde palestinarraren talde negoziatzaileek Donald Trump AEBko presidenteak Gazarako proposatu duen bake-planaren inplementazioari buruzko zeharkako elkarrizketekin jarraituko dute astearte arratsaldean, astearte goizaldean "giro positiboan" egindako lehen bileraren ostean, negoziazioetatik gertu dauden agentziek jakitera eman dutenez.

Anonimotasuna eskatu duen Egiptoko segurtasun iturri baten arabera, lehen bilera horretan, Egipto, Qatar eta Turkia tartean zirela, Israelgo eta Hamaseko delegazioek "egungo negoziazio txandarako bide orri bat jorratu zuten, baita elkarrizketen egutegia ere".

Lehen erronda astelehenean hasi zen, Egiptoko Sharm el Sheij bainuetxean, Itsaso Gorrian, Trumpen proposamenaren lehen fasea ezartzeko mekanismoak eta xehetasunak adosteko. Proposamenaren arabera, Hamasek bahitutako guztiak askatuko ditu, Israelek ehunka palestinar aske uztearen truke.

Iturri egiptoarrak azaldu duenez, talde islamistak Israelek Gazako Zerrendaren gaineko bonbardaketak bertan behera uzteko eskatu du lehen bilera horretan, "bahituak askatzeko benetako oztopo direlako", eta azpimarratu du elkarrizketek "astearte eguerditik aurrera" jarraituko dutela.

Bestalde, iturri palestinar batek esan du bitartekariak truke-prozesurako epe argi bat ezartzen eta su-etena finkatzen saiatzen ari direla, eta adierazi duenez "elkarrizketek hainbat egun iraungo dute, bi aldeen jarrerak urrun daudenez gero".

Adierazi duenez, negoziazioak "ez dira segurtasun kontuetara mugatzen; su-etenaren osteko Gazako Zerrendaren administrazioaren ingurukoak ere badira, bai eta Gazan egonkortasuna mantentzeko eta berreraikuntza gainbegiratzeko behin-behineko nazioarteko indar bat eratzeari buruzkoak ere".

Trumpen planaren arabera, 2023ko urriaren 7an Israelgo lurraldean eraso egin zuenetik Hamasek bahituta dituen israeldar guztiak, bizirik nahiz hilda daudenak, askatzea da lehen fasearen helburua (lehen fase honetan zentratuko dira Egipton egingo dituzten negoziazioak), Israelek ehunka palestinar aske uztearen truke.

Proposamenak Zerrendaren desmilitarizazioa eta etorkizunean estatu palestinar bat negoziatzeko aukera ere jasotzen ditu, Netanyahuk aukera hori baztertzen duen arren.

Iturri palestinarraren arabera, Hamaseko negoziatzaileek "bermeen eta gainbegiratze eraginkorraren beharra azpimarratzen dute, Israelek balizko edozein akordioren baldintzekin duen konpromisoa ziurtatzeko, bereziki operazio militarrak eteteari eta Israelgo indarrak Zerrendatik erretiratzeari dagokienez". Hamasen negoziazio-ordezkaritzak Jalil al Haya du buru. Al Haya onik atera zen joan den irailaren 9an bera eta bere taldeko beste kide batzuk Qatarren bilduta zeudela Israelek haien kontra egindako bonbardaketatik. 

Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak igandean agindu zion Ron Dermer Gai Estrategikoetarako ministroari ordezkaritzaren buru izateko, baina ez da Egiptora asteazkenera arte joango. Bateratsu iritsiko dira Steve Witkoff AEBetako Ekialde Hurbilerako ordezkari berezia eta Jared Kushner Trumpen suhia ere, iturrien arabera.

