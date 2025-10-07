Israelen eta Hamasen talde negoziatzaileek elkarrizketekin jarraituko dute, lehen txanda "positibo" baten ostean
Lehen erronda astelehenean hasi zen, Egiptoko Sharm el Sheij bainuetxean, Itsaso Gorrian, Trumpen proposamenaren lehen fasea ezartzeko mekanismoak eta xehetasunak adosteko. Proposamenaren arabera, Hamasek bahitutako guztiak askatuko ditu, Israelek ehunka palestinar aske uztearen truke.
Israelgo eta Hamas talde palestinarraren talde negoziatzaileek Donald Trump AEBko presidenteak Gazarako proposatu duen bake-planaren inplementazioari buruzko zeharkako elkarrizketekin jarraituko dute astearte arratsaldean, astearte goizaldean "giro positiboan" egindako lehen bileraren ostean, negoziazioetatik gertu dauden agentziek jakitera eman dutenez.
Anonimotasuna eskatu duen Egiptoko segurtasun iturri baten arabera, lehen bilera horretan, Egipto, Qatar eta Turkia tartean zirela, Israelgo eta Hamaseko delegazioek "egungo negoziazio txandarako bide orri bat jorratu zuten, baita elkarrizketen egutegia ere".
Iturri egiptoarrak azaldu duenez, talde islamistak Israelek Gazako Zerrendaren gaineko bonbardaketak bertan behera uzteko eskatu du lehen bilera horretan, "bahituak askatzeko benetako oztopo direlako", eta azpimarratu du elkarrizketek "astearte eguerditik aurrera" jarraituko dutela.
Bestalde, iturri palestinar batek esan du bitartekariak truke-prozesurako epe argi bat ezartzen eta su-etena finkatzen saiatzen ari direla, eta adierazi duenez "elkarrizketek hainbat egun iraungo dute, bi aldeen jarrerak urrun daudenez gero".
Adierazi duenez, negoziazioak "ez dira segurtasun kontuetara mugatzen; su-etenaren osteko Gazako Zerrendaren administrazioaren ingurukoak ere badira, bai eta Gazan egonkortasuna mantentzeko eta berreraikuntza gainbegiratzeko behin-behineko nazioarteko indar bat eratzeari buruzkoak ere".
Trumpen planaren arabera, 2023ko urriaren 7an Israelgo lurraldean eraso egin zuenetik Hamasek bahituta dituen israeldar guztiak, bizirik nahiz hilda daudenak, askatzea da lehen fasearen helburua (lehen fase honetan zentratuko dira Egipton egingo dituzten negoziazioak), Israelek ehunka palestinar aske uztearen truke.
Proposamenak Zerrendaren desmilitarizazioa eta etorkizunean estatu palestinar bat negoziatzeko aukera ere jasotzen ditu, Netanyahuk aukera hori baztertzen duen arren.
Iturri palestinarraren arabera, Hamaseko negoziatzaileek "bermeen eta gainbegiratze eraginkorraren beharra azpimarratzen dute, Israelek balizko edozein akordioren baldintzekin duen konpromisoa ziurtatzeko, bereziki operazio militarrak eteteari eta Israelgo indarrak Zerrendatik erretiratzeari dagokienez". Hamasen negoziazio-ordezkaritzak Jalil al Haya du buru. Al Haya onik atera zen joan den irailaren 9an bera eta bere taldeko beste kide batzuk Qatarren bilduta zeudela Israelek haien kontra egindako bonbardaketatik.
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak igandean agindu zion Ron Dermer Gai Estrategikoetarako ministroari ordezkaritzaren buru izateko, baina ez da Egiptora asteazkenera arte joango. Bateratsu iritsiko dira Steve Witkoff AEBetako Ekialde Hurbilerako ordezkari berezia eta Jared Kushner Trumpen suhia ere, iturrien arabera.
Rock kontzertua eman du Mileik Argentinan, ekaitz politikoaren erdian
Euforia nagusi, Argentinako presidente Javier Mileik rock kontzertu bat eskaini du Buenos Airesen, bere gertukoekin eta jende gazte askorekin batera. Bere Gobernuak eta bere alderdiak agertoki politiko eta ekonomiko konplexu bati egin behar diote aurre urriaren 26ko hauteskunde legegileen atarian. Ikuskizuna, artista ezagunen kantuak jo dituzte, Mileik idatzitako liburu bat aurkeztu aurretik, 'La Construcción del Milagro' izenekoa. Movistar Arenan izan da, Argentinako hiriburuko espazio ezagunean, bertako eta nazioarteko artista garrantzitsuak hartzen dituena.
Harrera beroa egin diete Flotillako euskal ekintzaileei Loiuko aireportuan
Bilboko aireportura, Loiura, gaueko 23:15ean iritsi dira lau euskal ekintzaileak. Ekintzaileak eta komunikabideak zain zituzten, eta eskerrak eman dizkiete emandako laguntzagatik. Ez dute fokua benetan garrantzitsua den horretatik aldendu nahi izan: gazatarrak jasaten ari diren sarraskitik.
Gazako genozidioa: bi urtetako sarraskia, iruditan
Bi urte bete dira astearte honetan, Hamasek aurrekaririk gabeko erasoa egin zionetik Israeli. Berehala erantzun zuen Benjamin Netanyahuren Gobernuak: Gazako Zerrendaren aurkako bonbardaketa masiboekin hasi zena, erabateko genozidio bilakatu da. Horren erakusgarri, datuak: 67.000 hildako, gehienak, emakumeak eta haurrak; 168.000 zauritu; eta milioi erdi herritar baino gehiago goseteak harrapatuta.
Macronek bi eguneko epea eman dio Lecornuri Gobernua osatzeko
Frantziako presidenteak azaldu duenez, lehen ministro berriak asteazkenera arte izango du "ekintza plataforma bat" negoziatzeko.
Flotillako euskal ekintzaileak gauerdian iritsiko dira Loiura
Lau euskal ekintzaileak Atenasen daude, eta bertatik hegaldia hartuko dute Bilborako noranzkoan. Astelehen honetan, 23:14ak aldera, Bizkaiko hiriburuan lurreratzea espero da.
Ontzidi berria Gazatik 350 kilometrora dago
Askatasunaren Ontzidia irailaren 27an Cataniatik abiatu ziren zortzi belaontzik eta "Conscience" ontziak osatzen dute. Azken honi maiatzaren hasieran eraso egin zioten nazioarteko uretan, Malta parean. Konponketa lanak amaitu ondoren Otrantoko portutik isasoratu zen irailaren 30ean.
2025eko Medikuntzako Nobel saria irabazi dute Brunkowek, Ramsdellek eta Sakaguchik, tolerantzia immunologiko periferikoarekin lotutako aurkikuntzengatik
Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell eta Shimon Sakaguchi saritu dituzte immunitate-sistemaren segurtasun-guardiak (T zelula erregulatzaileak) identifikatzeagatik. Zelula immunitarioek gure organismoari eraso egitea saihesten dute horiek, hortaz, denborarekin, gaixotasun autoimmuneak artatu eta sendatu ahal izatea espero dute.
Lecornu: "Ezin naiz lehen ministro izan gobernatzeko baldintzak betetzen ez direnean"
Lehen ministro ohiak Matignonen (gobernuaren egoitza) adierazi duenez, "bide bat eraikitzen" saiatu da "aurretik blokeatuta egon diren gaietan", hala nola langabezia-aseguruan eta gizarte-segurantzan, "kudeaketa bateratua berrezartzeko" eta herrialdea krisitik ateratzeko "bide-orri bat eraikitzeko".