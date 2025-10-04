Gerra Gazan
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zer negoziatuko da igande honetan Gazako bake planari buruz?

Donald Trumpek proposatutako 20 puntuko plana ez dute erabat onartu palestinarrek; izan ere, Hamasek negoziatzea eskatu du airean geratuko liratekeen gai batzuen xehetasunak.

nited States President DONALD J TRUMP makes a statement as he displays a signed Executive Order in the Oval Office of the White House in Washington, D.C.
Donald Trump. Argazkia: Europa Press.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gazako Zerrendarako bake plana negoziatuko dute igande honetan. Estatu Batuetako ordezkariak larunbat honetan abiatu dira Kairoko bilerara (Egipto), Steve Witkoff buru dutela.

Horretan, negoziatzaile israeldar eta arabiarrekin batera, estatubatuarrek parte hartuko dute Donald Trump AEBko presidenteak bultzatutako 20 puntuko planaren inguruko negoziazioetan.

Hala, Benjamin Netanyahu ministro israeldarrak eta indar palestinarrek onartu zuten. Azken horiek, gatibu israeldarrak askatzea ere onartu zuten.

Planak gerraren amaiera du helburu. Ostean, Donald Trumpek eta Tony Blairrek, EBko lehen ministro ohiak, hartuko lukete "trantsizio gobernu" baten buruzagitza. Hala ere, horretarako egun diren bahitu guztiak askatu beharko lituzkete; alegia, Hamasek dituenak eta baita Israelek dituen biziarteko 250 kartzelatuak eta beste 1.700 atxilotuak ere.

Ostiral honetan bertan, Trumpek igandera arteko epea eman zion Hamasi proposatu zuen bake plana onartzeko, edo, bestela, talde islamistaren aurka "inoiz ikusi ez den infernua" piztuko zela ohartarazi zuen.

Orokorrean eragile guztiek onartu duten arren, oraindik ere puntu batzuetan hiru negoziatzaileak ados jarri beharko dira Gazako Zerrendak pairatzen duen genozidioarekin amaitzeko.

Donald Trumpen planaren onarpena, beraz ez da erabatekoa Palestinako lurretan, Hamasek airean geratuko liratekeen gai batzuen inguruko xehetasunak negoziatzeko eskatu baitu.

    1. Laguntza humanitarioa

Alde batetik, laguntza humanitarioarekin zer gertatuko den zehaztea falta da; hau da, berriz ere nazioarteko erakundeen esku egongo den.

    2. Palestinaren etorkizun politikoa

AEBko presidenteak egindako "trantsizio gobernuaren" proposamena gorabehera, ez dago erabat argi zein izango den palestinarren etorkizun politikoa. Horren arabera, Donald Trump eta Tony Blair buru dituen "bake batzorde" batek gidatuko luke gobernu berria.

Gainera, etorkizuneko gobernuak "egonkortzeko bake-indar" bat izango luke, eta soldadu hebrearrak ere izango lituzke bertan.

Hamasek, ordea, eskatu du palestinarrez zuzendutako gobernua izatea.

    3. Hamasen desegitea

Hogei puntuz osatutako planaren arabera, Hamasek armak entregatu beharko lituzke, aktore politiko izateari utzi eta erbesteratu. Erabaki horrek ez du talde palestinarra erabat konbentzitzen.

Hamasek bahitu guztiak askatzea erabaki du eta Trumpen bake planaren baldintzak negoziatzea eskatu du
Palestina Benjamin Netanyahu Donald Trump Israel Hamas Ameriketako Estatu Batuak Egipto Ekialde Hurbila Munduko albisteak Gazako Zerrenda

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu