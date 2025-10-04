¿Qué se negociará este domingo sobre el tratado de paz en Gaza?
El plan de 20 puntos propuesto por Donald Trump no ha sido del todo aceptado en tierras palestinas. Y es que, Hamás ha pedido negociar los detalles de algunas cuestiones que quedarían en el aire.
Este domingo se negociará el plan de paz para la Franja de Gaza antes de su implementación. La delegación estadounidense partirá este mismo sábado a El Cairo (Egipto), con Steve Witkoff al frente.
Allí, tanto americanos como negociadores israelíes y árabes participarán en las negociaciones en torno al plan de 20 puntos impulsado por el presidente americano Donald Trump.
Dicho plan fue aprobado por el ministro israelí Benjamín Netanyahu y también por las fuerzas palestinas, que aceptaron la liberación de los cautivos israelíes.
El plan propone el fin de la guerra, tras la liberación de los rehenes de Hamás y los rehenes de Israel (250 condenados a cadena perpetua y 1.700 gazatíes detenidos) incluida la creación de un gobierno de transición en Gaza controlado por Donald Trump y el exprimer ministro británico Tony Blair.
Este mismo viernes, Trump había dado a Hamás de plazo hasta el domingo para aceptar el plan de paz que propuso para la Franja y amenazó de lo contrario con que "se desatará un infierno como nunca antes se ha visto" contra el grupo islamista.
A pesar de la aceptación general, todavía hay puntos en los que los tres negociadores se tendrán que poner de acuerdo para el fin del genocidio sobre la Franja de Gaza.
La aceptación del plan de Donald Trump no es total en tierras palestinas. Y es que, Hamás ha pedido negociar detalles de algunas cuestiones que quedarían en el aire.
1. Ayuda humanitaria
Por una parte, queda concretar que ocurrirá con la ayuda humanitaria; es decir, si volverá a estar en manos de organismos internacionales y sin grupos estadounidenses disparando a la población.
2. Futuro político de Palestina
A pesar de la propuesta del "gobierno de transición" del presidente americano, no está claro el futuro político de los palestinos. Según la propuesta, el nuevo organismo estaría tutelado por una "junta de paz" liderada por Donald Trump y Tony Blair.
Además, el futuro gobierno contaría con una "fuerza de paz de estabilización" que también contaría con soldados hebreos.
En cambio, Hamás pide que este gobierno sea dirigido por los mismos palestinos.
3. La disolución de Hamás
Según el plan de 20 puntos, Hamás debería entregar las armas, dejar de ser un actor político y exiliarse, punto que no convence del todo al grupo palestino.
