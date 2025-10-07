Será noticia: Gaza dos años después, Cumbre Global de Gobierno Abierto y preacuerdo en el conflicto de los jardineros de Vitoria

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 7 de octubre de 2025:

- Gaza, 7-O: Dos años después: Este martes se cumplen dos años del ataque de Hamás a Israel (1200 personas fallecidas), el día en el que la ofensiva del Gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza escaló hasta convertirse en un genocidio. Las cifras hablan por sí solas: 67 000 personas fallecidas, la mayoría, mujeres y menores de edad, 168 000 heridos y una hambruna que afecta a más de medio millón de gazatíes.

- Cumbre Global de Gobierno Abierto: Vitoria-Gasteiz acoge desde este lunes la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto que se celebra esta semana en el Palacio de Congresos Europa y en diversos espacios de la ciudad, con la presencia de más de 2000 representantes de alto nivel de gobiernos y líderes de la sociedad civil de todo el mundo.

- Preacuerdo en el conflicto de los jardineros de Vitoria: La empresa Enviser y los representantes de los jardineros de Vitoria (LAB, ELA y ESK) han llegado este lunes a un principio de acuerdo que podría poner fin a la huelga que mantienen desde hace algo más de seis meses, una de las más largas que han tenido lugar en Álava. Ahora el preacuerdo se someterá a votación en las asambleas que mantendrán los sindicatos con los trabajadores este martes.