TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Gaza bi urteren ondoren, Gobernu Irekirako Aliantzaren goi-bilera eta aurreakordioa Gasteizko lorezainen gatazkan

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Gaza 2 urte: sarraskia

Gaza, bi urteren ondoren. Artxiboko argazkia: Agentziak

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 7an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Gaza, bi urteren ondoren: Bi urte bete dira astearte honetan, Hamasek Israelen egindako aurrekaririk gabeko erasoan 1.200 pertsona hil zuenetik. Berehala erantzun zuen Benjamin Netanyahuren Gobernuak: Gazako Zerrendaren aurkako bonbardaketa masiboekin hasi zena, erabateko genozidio bilakatu da. Horren erakusgarri, datuak: 67.000 hildako, gehienak, emakumeak eta haurrak; 168.000 zauritu; eta milioi erdi herritar baino gehiago goseteak jota. 

Gobernu Irekirako Aliantzaren goi-bilera: Gasteiz jendez gainezka, Gobernu Irekirako Aliantzaren goi-bilera tarteko. Nazioarteko hitzorduaren bederatzigarren edizioan 200 aditu, lider politiko eta aktibista izango dira ostiralera arte Arabako hiriburuan.

- Aurreakordioa Gasteizko lorezainen gatazkan: Enviser enpresak eta Gasteizko lorezaintzako langileen ordezkariak (LAB, ELA eta ESK) aurreakordio batera iritsi dira astelehen honetan. Hortaz, baliteke horrekin amaiera ematea Gasteizko lorezainen grebari, Araban sekula izan den grebarik luzeenetako bati (sei hilabetetik gora). Langileek akordioa berretsi edo ez erabakiko dute gaurko bozketan. 

Hamas Israel Palestina Benjamin Netanyahu Donald Trump Gasteiz Politika Grebak Lana Munduko albisteak

Rock kontzertua eman du Mileik Argentinan, ekaitz politikoaren erdian

Euforia nagusi, Argentinako presidente Javier Mileik rock kontzertu bat eskaini du Buenos Airesen, bere gertukoekin eta jende gazte askorekin batera. Bere Gobernuak eta bere alderdiak agertoki politiko eta ekonomiko konplexu bati egin behar diote aurre urriaren 26ko hauteskunde legegileen atarian. Ikuskizuna, artista ezagunen kantuak jo dituzte, Mileik idatzitako liburu bat aurkeztu aurretik, 'La Construcción del Milagro' izenekoa. Movistar Arenan izan da, Argentinako hiriburuko espazio ezagunean, bertako eta nazioarteko artista garrantzitsuak hartzen dituena.

2025eko Medikuntzako Nobel saria irabazi dute Brunkowek, Ramsdellek eta Sakaguchik, tolerantzia immunologiko periferikoarekin lotutako aurkikuntzengatik

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell eta Shimon Sakaguchi saritu dituzte immunitate-sistemaren segurtasun-guardiak (T zelula erregulatzaileak) identifikatzeagatik. Zelula immunitarioek gure organismoari eraso egitea saihesten dute horiek, hortaz, denborarekin, gaixotasun autoimmuneak artatu eta sendatu ahal izatea espero dute.

