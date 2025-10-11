Israel
Así será la liberación de los últimos rehenes en manos de Hamás

Mikel Reparaz, jefe de internacional de EITB, nos cuenta cómo se va a producir esa liberación de los rehenes israelíes.
18:00 - 20:00
Mikel Reparaz, jefe internacional de EITB. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Horrela askatuko dituzte Hamasen eskuetan dauden azken bahituak
author image

EITB

Última actualización

Todo preparado para la liberación de los rehenes israelíes. Hamás entregará los cautivos al Ejército con la intermediación de la Cruz Roja. Desde Israel, Mikel Reparaz, jefe internacional de EITB, nos cuenta cómo se va a producir la liberación de estos rehenes.

Oriente Próximo Franja de Gaza Palestina Hamás Israel Internacional

