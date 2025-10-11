Albiste da
Horrela askatuko dituzte Hamasen eskuetan dauden azken bahituak

Mikel Reparaz, jefe de internacional de EITB, nos cuenta cómo se va a producir esa liberación de los rehenes israelíes.
18:00 - 20:00
Mikel Reparaz, EITBko nazioarteko burua. Bideotik ateratako irudia.
EITB

Azken eguneratzea

Dena prest dago Israelgo bahituak askatzeko. Gazatik Reimeko base militarrera eramango ditu armada israeldarrak, eta handik ospitaleetara. Israeldik, Mikel Reparaz EITBko nazioarteko buruak azaldu digu nola askatuko dituzten azken bahitu horiek.

