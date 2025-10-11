ISRAEL
Familiares de los rehenes israelíes se manifiestan por última vez en Tel Aviv

En una multitudinaria concentración celebrada en Tel Aviv, han exigido una vez más la liberación de los rehenes aún en cautiverio tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. La manifestación coincide con la entrada en vigor de un alto el fuego mediado por EE. UU., que contempla la liberación de 20 rehenes vivos en un plazo de 72 horas.
Familiares de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 se han manifiestado este sábado en Tel Aviv, por última vez.

La movilización se perfilaba como la última oportunidad para presionar al gobierno israelí y a Hamás en la resolución de la crisis de los rehenes. Según el acuerdo alcanzado, se espera que 20 de los 48 rehenes aún en cautiverio sean liberados en las próximas horas, lo más probable el próximo lunes

Además, Israel liberará a 1950 prisioneros palestinos como parte del intercambio. Sin embargo, persisten interrogantes sobre el destino de los demás cautivos y la implementación completa del acuerdo.

Las familias de los rehenes, como la de Matan Angrest, un joven soldado secuestrado en el ataque, han expresado su esperanza y ansiedad ante la inminente liberación. La comunidad internacional, por su parte, observa con cautela los próximos pasos.

