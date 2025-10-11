Familiares de los rehenes israelíes se manifiestan por última vez en Tel Aviv

Familiares de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 se han manifiestado este sábado en Tel Aviv, por última vez.

La movilización se perfilaba como la última oportunidad para presionar al gobierno israelí y a Hamás en la resolución de la crisis de los rehenes. Según el acuerdo alcanzado, se espera que 20 de los 48 rehenes aún en cautiverio sean liberados en las próximas horas, lo más probable el próximo lunes.

Además, Israel liberará a 1950 prisioneros palestinos como parte del intercambio. Sin embargo, persisten interrogantes sobre el destino de los demás cautivos y la implementación completa del acuerdo.

Las familias de los rehenes, como la de Matan Angrest, un joven soldado secuestrado en el ataque, han expresado su esperanza y ansiedad ante la inminente liberación. La comunidad internacional, por su parte, observa con cautela los próximos pasos.