Albiste da
Gazarako bake akordioa |
Frantziako lehen ministroa |
ISRAEL
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bahitu israeldarren senideek azken manifestazioa egin dute Tel Aviven

2023ko urriaren 7ko erasotik bahituta dituzten herritarrak askatzeko eskatu dute azkenekoz. Testuingurua beste bat dela bildu dira oraingo honetan, su-etena indarrean delako. AEBren bitartekaritzari esker lortutako akordio horren arabera, 72 orduko epean askatuko ditu Hamasek oraindik bizirik dauden 20 bahitu.

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hamasek 2023ko urriaren 7an bahitutako israeldarren senideek manifestazioa egin dute larunbat honetan Tel Aviven, azkenekoz.

Bahituen krisiaren harira, Israelgo Gobernuari eta Hamasi presioa egiteko azken mobilizazioa izan da gaurkoa. Hitzartutako akordioaren arabera, Hamasek bahituta dituen 48 israeldarretatik 20 askatuko dituzte datozen orduetan, ziurrenik astelehenean.

Trukean, Israelek 1.950 preso palestinar askatuko ditu. Dena dela, argitu gabe dago zer gertatuko den gainerako preso eta bahituekin, akordioaren parte baten berri soilik eman baitute.

Bahituen familiak itxaropentsu daude, ordea, eta beren senideak albait arinen ikusteko gogotsu. 

Nazioarteko agintariak, bestalde, zuhurtziaz ari dira hartzen akordioa eta horrek ekarriko dituen hurrengo urratsak.

Israel Palestina Gazako Zerrenda Manifestazioak Munduko albisteak

Más noticias sobre noticias internacionales

Gehiago kargatu