Para muchos gazatíes "volver a casa" no es más que una metáfora

Etxera itzultzeko ametsa betetzen hasi zaie. Etxea, askorentzat dagoeneko metafora besterik ez bada ere. Zalantzak, beldurrak hor diraute, baina oraingoan bai, su etena erreala eta iraunkorra izateko itxaropena gailendu da. 200.000 gazatarrek hartu dute iparralderako bidea. “Eskerrak jainkoari” “Sufrimendua amaitu da” Zerrenda osoa suntsituta dago. Irudiok ongi erakusten dute. Gazako osasun ministerioaren arabera 7000 hildako daude hondakinen azpian. 3600 desagertutako pertsonak omen dira, beste hainbeste ordea inork erreklamatuko ez dituen susmoa dute. 2700 familia oso hil dituztela uste baitute. Haurren ospitalea, onkologikoa… egoera honetan daude hirian. Dena dago oraindik gauzatzear. Laguntza daramaten 6000 kamioi daude prest Egipton eta Jordanian, baina oraindik ezin izan dira sartu. Egunero 600 sartzea da adostutakoa Desplazatuei Egiptotik Palestinara, Rafahtik, pasatzea ere ahalbidetuko zaie lehendabizikoz, baina noiz eta nola ordea ez dute iragarri.
Situación actual en Gaza. Imagen tomada del vídeo.
Las imágenes muestran bien la situación actual de Gaza, donde según el ministerio de Sanidad hay 7000 muertos bajo los escombros y 3600 personas supuestamente desaparecidas. Mientras que otras tantas se sospechan que nadie las reclamará, ya que se cree que el ejercito israelí ha asesinado a al menos 2700 familias.

