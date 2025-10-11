Albiste da
Gazarako bake akordioa |
Frantziako lehen ministroa |
Su-etena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gazatar askorentzat "etxera bueltatzea" metafora bat besterik ez da

Etxera itzultzeko ametsa betetzen hasi zaie. Etxea, askorentzat dagoeneko metafora besterik ez bada ere. Zalantzak, beldurrak hor diraute, baina oraingoan bai, su etena erreala eta iraunkorra izateko itxaropena gailendu da. 200.000 gazatarrek hartu dute iparralderako bidea. “Eskerrak jainkoari” “Sufrimendua amaitu da” Zerrenda osoa suntsituta dago. Irudiok ongi erakusten dute. Gazako osasun ministerioaren arabera 7000 hildako daude hondakinen azpian. 3600 desagertutako pertsonak omen dira, beste hainbeste ordea inork erreklamatuko ez dituen susmoa dute. 2700 familia oso hil dituztela uste baitute. Haurren ospitalea, onkologikoa… egoera honetan daude hirian. Dena dago oraindik gauzatzear. Laguntza daramaten 6000 kamioi daude prest Egipton eta Jordanian, baina oraindik ezin izan dira sartu. Egunero 600 sartzea da adostutakoa Desplazatuei Egiptotik Palestinara, Rafahtik, pasatzea ere ahalbidetuko zaie lehendabizikoz, baina noiz eta nola ordea ez dute iragarri.
18:00 - 20:00
Gazako egungo egoera. Bideotik hartutako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Irudiak ongi erakusten dute Gazaren egungo egoera. Osasun ministerioaren arabera, 7000 hildako daude hondakinen azpian, 3600 desagertutako pertsonak omen dira, beste hainbeste, ordea, inork erreklamatuko ez dituen susmoa dute, 2700 familia oso hil dituztela uste baitute.

Gazako Zerrenda Israel Munduko albisteak Ekialde Hurbila Palestina

Nazioarteko albiste gehiago

Gehiago kargatu