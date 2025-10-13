Hamás entrega a los 20 rehenes vivos, y recalca su compromiso con el alto el fuego
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha recalcado este lunes su compromiso con el alto el fuego alcanzado con Israel al hilo de la propuesta realizada la semana pasada por Estados Unidos para un acuerdo de paz, y ha confirmado la entrega de los primeros 20 rehenes secuestrados en la Franja de Gaza a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.
Una vez los reciba de manos de Cruz Roja, el Ejército llevará a los rehenes a la base de Reim, situada junto a la frontera con Gaza, donde se les realizará una evaluación de salud y podrán reunirse con sus familias.
De ahí, serán trasladados en helicóptero a tres hospitales de las afueras de Tel Aviv: diez al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov.
También se espera la entrega este lunes de los cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en Gaza, pero se desconoce si Hamás podrá facilitar en un primer momento los restos de todos ellos, ya que parte de ellos no han podido ser localizados.
La Cruz Roja entregará los restos mortales a las tropas en Gaza y dentro del enclave palestino tendrá lugar una "breve ceremonia" y rezo judíos, antes de trasladarlos en ataúdes a territorio israelí, donde irán al instituto forense Abu Kabir de Tel Aviv para su identificación.
Compromiso con el acuerdo de alto el fuego
El grupo armado palestino ha indicado en un comunicado que está dispuesto a seguir implementando lo acordado en el marco de la tregua, al tiempo que ha defendido la importancia del "trabajo de los mediadores para lograr que la parte sionista cumpla también con su parte".
"La liberación de nuestros heroicos presos, incluidos los que han sido condenados a cadena perpetua y llevan décadas entre rejas, es fruto de la fortaleza del pueblo de la Franja de Gaza y de los hijos de la resistencia", ha indicado, al tiempo que ha afirmado que se trata de una "personalización de la voluntad por lograr la liberación", algo que "no será destruido con la brutalidad de los neonazis".
En este sentido, ha acusado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de "fracasar durante dos años en los que ha apoyado una guerra de exterminio y destrucción para liberar a la fuerza a los rehenes" cuando su regreso "era únicamente posible mediante un acuerdo que pusiera fin al exterminio".
"La resistencia ha hecho todo lo que está en su mano para preservar la vida de estos prisioneros a pesar de los intentos del criminal de guerra de Netanyahu y de su Ejército terrorista de eliminarlos", ha aseverado, al tiempo que ha denunciado que los presos palestinos están siendo sujetos a "abuso, tortura y asesinatos" en las cárceles de Israel.
Es por ello que el grupo ha afirmado que la cuestión de los presos sigue siendo una "prioridad". "El pueblo palestino no descansará hasta que el último prisionero sea liberado y las fuerzas de la ocupación abandonen nuestra tierra y nuestros lugares sagrados", ha zanjado.
Trump: "Todos están felices: judíos, musulmanes y árabes. Y eso no había pasado en 3000 años"
A su llegada a Israel para asistir a la primera entrega de rehenes entre Hamás e Israel, el presidente de los EE. UU. se ha felicitado del acuerdo de paz que se firmará hoy en Egipto porque "todos están en este acuerdo".
Decenas de muertos en los últimos enfrentamientos armados en la frontera entre Pakistán y Afganistán
La tensión de los últimos días entre Afganistán y Pakistán ha provocado un enfrentamiento armado en la frontera entre ambos países, con decenas de muertos. Las cifras exactas de muertos aún se desconoce, dado la inexactitud de las cifras falicitadas por uno y otro país.
Será noticia: Intercambio de rehenes y presos en Gaza, Premio Nobel de Economía e incidentes en Vitoria-Gasteiz
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
¿Quiénes son los 20 rehenes con vida que ha liberado Hamás?
Se trata de un grupo con edades comprendidas entre los 20 y los 48 años, todos ellos hombres. Esta es la lista de los rehenes puestos en libertad.
Egipto acoge este lunes una cumbre "histórica" para la reconstrucción de Gaza
La ceremonia reunirá este lunes a más de 30 líderes internacionales; entre ellos, Donald Trump, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron. Israel no participará en la ceremonia.
Todo preparado en la base militar de Reim para recibir a 20 rehenes en manos de Hamás
Todo preparado para recibir a 20 de los rehenes en manos de Hamás. Según ha informado el grupo palestino, los presos se encuentran agrupados a la espera para ser entregados a la Cruz Roja internacional.
La ayuda humanitaria entra en una Gaza destruida
Xabier Madariaga, enviado especial de EITB a Oriente Medio, relata la situación que se vive en las inmediaciones de la Franja De Gaza, donde un centenar de camiones, repletos de mercancía, están accediendo a una Gaza completamente destruida. Conservas, agua y detergentes son algunas de las mercancías que están entregando.
Así será la liberación de los últimos rehenes en manos de Hamás
Todo preparado para la liberación de los rehenes israelíes. Hamás entregará los cautivos al Ejército con la intermediación de la Cruz Roja. Desde Israel, Mikel Reparaz, jefe internacional de EITB, nos cuenta cómo se va a producir la liberación de estos rehenes.
Comienzan a entrar camiones de ayuda humanitaria por el paso de Rafah
La agencia UNRWA ha informado de la entrada de camiones de ayuda humanitaria por el paso de Rafah, en dirección a Gaza. Por lo visto, hay en torno a 6.000 camiones preparados para su entrada. Las previsiones apuntan que entrarán 600 camiones al día.